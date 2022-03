Céline Bonnier s’approche dangereusement d’un prix Gémeaux grâce à son rôle de mère combative et dysfonctionnelle dans la minisérie Une affaire criminelle, la nouvelle offrande policière de gros calibre que proposera la plateforme Crave à partir du 23 mars.

La talentueuse actrice y campe une maman qui s’épuise depuis 15 ans à réhabiliter son fils de 35 ans, incarcéré pour un meurtre qu’il n’a (supposément) pas commis.

Cette femme pugnace et obsédée s’appelle Catherine Godin. Elle sacre, s’emporte et boit énormément. « Une estie de folle », diront ses ennemis. C’est le type de mère brisée qui a tout perdu — emploi, conjoint et amis – en poursuivant son combat, seule contre Goliath.

PHOTO SERGE GAUVIN, FOURNIE PAR BELL Alexandre (Maxime-Olivier Potvin) et sa mère Catherine Godin (Céline Bonnier) dans Une affaire criminelle

Jamais l’épuisante Catherine, 54 ans, n’abandonne ou ne doute de l’innocence de son fils Alexandre (Maxime-Olivier Potvin), que les policiers de Saint-Bruno ont piégé, puis accusé dans l’assassinat du fils du maire, dont le corps a été retrouvé sur le chantier de construction d’un projet de condos.

Cette histoire touffue et tortueuse, fabriquée par l’équipe de l’excellente série Faits divers de Radio-Canada, démarre à l’automne 2021. Deux agents du Bureau des enquêtes indépendantes, campés par Marie Turgeon et Victor Andres Trelles Turgeon, interrogent Catherine à propos de la fameuse nuit tragique de juin 2005, point de départ de ce récit complexe et porté par d’intrigants personnages.

Lors d’une fête de fin d’année bien arrosée, plusieurs jeunes de Saint-Bruno, sur la Rive-Sud, ont été impliqués dans un grave accident de la route, qui a eu de lourdes conséquences. Pas de divulgâcheur ici, soyez rassurés.

PHOTO SERGE GAUVIN, FOURNIE PAR BELL Les deux agents du Bureau des enquêtes indépendantes sont interprétés par Victor Andres Trelles Turgeon et Marie Turgeon.

Quelques mois après cette tragédie, le chauffard Jérémie Parenteau (Alexandre Bacon), qui conduisait en état d’ébriété, en plus de transporter de la cocaïne dans ses poches, a été assassiné et les empreintes d’Alex, le fils de Catherine, ont été retrouvées sur l’arme du crime. Cette preuve a suffi aux policiers, pressés par le maire de clore le dossier, pour envoyer Alex derrière les barreaux.

La suite serait difficile à résumer sans vous mêler.

Mais sachez ceci : comme dans l’intrigue actuelle de District 31 sur le meurtre de la fille d’un enquêteur, Une affaire criminelle pose sa loupe sur un corps policier local corrompu, piloté par des flics de la « vieille école ».

Parmi eux, il y a le visqueux Gilbert Lalande (Bobby Beshro), spécialiste des coins ronds. Il y a Marcel Dorais (Raymond Bouchard), qui a coffré le jeune Alex en 2005. Et il y a Bob Landry (Marc Messier), un détective mystérieux qui « sait des choses ».

Et pour compliquer davantage le portrait, Bing couche avec Catherine, la mère du prévenu, ce qui le place en conflit d’intérêts dans ce volumineux dossier.

PHOTO SERGE GAUVIN, FOURNIE PAR BELL L’agent Benoit Inglis, alias Bing (Louis-Philippe Dandenault), a une liaison avec Catherine, la mère d’Alexandre.

Le deuxième personnage principal d’Une affaire criminelle s’appelle Benoit Inglis, dit Bing (Louis-Philippe Dandenault). Lui-même policier, Bing est le fils de l’un des enquêteurs de Saint-Bruno (Roger Léger) impliqués dans la condamnation du pauvre Alex.

Chaque détail compte dans Une affaire criminelle. Il faut être hyper attentif et ne pas consulter son téléphone pendant les huit épisodes d’une heure. Le texte de Joanne Arseneau est dense et le ton s’avère plus grave que celui, tragicomique, de Faits divers.

Pour l’aspect sombre, pensez à Defending Jacob d’Apple TV+, où deux parents (Michelle Dockery et Chris Evans) se demandaient si leur adolescent de 14 ans avait tué son intimidateur avec un couteau de chasse.

PHOTO SERGE GAUVIN, FOURNIE PAR BELL Marc Messier et Roger Léger incarnent deux enquêteurs dans Une affaire criminelle.

La distribution d’Une affaire criminelle en jette. Vous y retrouverez aussi Pascale Desrochers, qui incarne la sœur de Catherine, propriétaire d’une épicerie fine. Madeleine Péloquin joue une journaliste d’hebdo régional un peu carrée, un peu quétaine. Et Anglesh Major interprète un policier qui essaiera de voir clair dans ce brouillard de magouilles.

Les quatre premiers épisodes atterriront sur Crave le mercredi 23 mars et les quatre derniers apparaîtront la semaine suivante. C’est de la très bonne télévision, piquée de jolis traits d’humour. Déjà, une deuxième saison d’Une affaire criminelle se concocte. Il ne s’agira pas d’une suite, car l’enquête se boucle au huitième épisode, mais bien d’une autre affaire dormante (un cold case) à résoudre, par une équipe différente.

