Ces trois signes que Noël approche à petits pas dans la neige (allô, Maryse Letarte) ne trompent jamais. Les chandelles sentent une forêt complète de sapins baumiers chez Bath & Body Works au Carrefour Laval (intense). Tout le bureau attrape le même rhume carabiné (classique). Et nos séries préférées se préparent à descendre le rideau pour la pause des Fêtes (déjà !).

Mardi soir, préparez-vous à dire adieu à L’heure bleue de TVA. Ce téléroman signé Anne Boyer et Michel d’Astous quitte définitivement les ondes et ne reviendra ni en janvier ni en septembre. On s’en rejase cette semaine, promis.

Lundi prochain, le dernier épisode automnal d’Une autre histoire nous réserve de mauvaises surprises, que Nostradumas n’a pas vues venir. C’est une finale de mi-saison intense, dure et violente, qui part dans une direction inattendue.

Ça paraît que la scénariste Chantal Cadieux ouvre la machine à fond en prévision de l’ultime émission, prévue au printemps 2022.

La tension monte entre les deux époux Steeve (excellent Francis Ducharme) et Sébastien (Benoît McGinnis). Vous vous doutez que l’instinct de sociopathe de Steeve se refoule difficilement. Le résultat du test de paternité du petit Ali arrive enfin, tandis que la maladie de Sébastien progresse à un rythme affolant.

Un drame épouvantable couve dans la vaste maison lavalloise du dentiste retraité Sébastien Blanchette, dont Ruth (Patricia Tulasne) et Anémone (Marina Orsini) possèdent la clé, ne l’oublions pas. Appelez l’ambulance, quelqu’un.

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Marina Orsini dans Une autre histoire

L’intrigue autour d’Anérone ou de Ronanémone, soit la réunion de Ron (Vincent Graton) et d’Anémone, se précise. Les deux anciens amants profitent chacun de leur célibat. Le flacon de parfum Passion Passiflore fera-t-il craquer Anémone ? Personnellement, je rêve du mariage de Patricia (Marie Turgeon) et Valaire (Steve Banner) en prison, pendant que Ronanémone profite des derniers instants de lucidité d’Anémone/Manon. Aussi, Émilien (Patrice Godin) irait super bien avec Maryse (Marie-Laurence Moreau).

Parenthèse, ici. Ça ne serait pas étonnant que Sébastien meure avant sa mère Anémone. Son alzheimer avance plus vite que toutes les enquêtes du sergent-détective Duval (Michel-Olivier Girard).

Une autre histoire réserve une autre grosse surprise à ses fans, qui apprendront l’identité de la personne ayant commandé l’attentat à la bombe sur la voiture d’Anémone. Et ce n’est pas le suspect dans la ligne de mire de la police de Belleville depuis quelques mois.

Et enfin, quelqu’un se préoccupe de la pauvre Mona (Marie-Évelyne Baribeau), qui est a) peut-être partie à Berlin ou b) peut-être en voyage au Pérou. Sa demi-sœur Caroline (Debbie Lynch-White) se charge d’élucider sa disparition et elle recevra un coup de pouce inattendu. Indice : clé USB.

Pour le reste, zip, pas de divulgâcheur fâchant. Cet épisode d’Une autre histoire est offert sur l’Extra de Tou.TV pour les plus curieux.

Toujours à propos des finales, celle d’Occupation double dans l’Ouest sur Noovo a rivé 680 000 fans à leurs écrans. Pour votre info, Inès et Stevens ont obtenu 61 % du vote populaire, contre 27 % pour Robin et Marilou ainsi que 12 % pour Fred et Audrey. Victoire écrasante de notre couple chouchou, let’s go !

À TVA, la finale de Chanteurs masqués a diverti 1 826 000 téléspectateurs et celle de Révolution est montée à 1 548 000 adeptes. Des cotes d’écoute impressionnantes.

PHOTO OLIVIER SAMSON ARCAND, TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE RÉVOLUTION Les finalistes de la troisième saison de Révolution

Ce dernier épisode de Révolution a été excellent, à l’image de cette troisième saison à TVA. Cindy, Rahmane et Yoherlandy ont été époustouflants, notamment dans leur numéro du cube, qui a coupé le sifflet aux quatre juges. Ces trois-là évoluaient dans une ligue à part, vraiment.

En solo, Cindy Mateus avait atteint les quarts de finale de la deuxième saison de Révolution en 2019, Rahmane Belkebiche avait été retranché en demi-finale de la première saison en 2018, tandis que Yoherlandy Tejeiro Garcia avait perdu en finale de la première saison contre Team White.

Ensemble, les trois danseurs ont été hallucinants. Leur révolution en forme d’arc et de flèche demeurera une des plus spectaculaires de la jeune histoire de ce concours.

D’ailleurs, c’est une excellente idée que de diffuser un collage des meilleurs moments « révo » de l’année. Ces segments spectaculaires en mettent plein la vue.

Le duo Willow (William et Laura), qui a été battu en finale, a mieux fait que durant la première saison de Révolution en 2018, où il a été écarté en quarts de finale. Bref, tout le monde progresse.

Du côté des juges, l’énergie des Twins, la sensibilité de Jean-Marc Généreux et la douceur de Lydia Bouchard forment un panel aussi cohérent que divertissant. L’égérie Sarah-Jeanne Labrosse s’investit davantage dans l’animation de Révolution et on aime quand elle démontre de l’enthousiasme et de l’empathie pour les compétiteurs.

C’est toujours inspirant et émouvant de voir des gens passionnés à la télévision. Du talent à revendre, ça ne se passe pas avec Simon Cowell sur une chaîne américaine, mais bien à Révolution.