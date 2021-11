Ils reviennent presque tous vivre chez Christian (Christian Bégin) avec leurs bedaines de vin rouge, leurs seins mous d’hommes et leur calvitie naissante.

En plus du coloc permanent et zéro vaillant Simon (Alexis Martin), la belle maison de ville de Christian se transformera en auberge de jeunesse pour quinquagénaires sur le déclin avec l’arrivée de Martin (Normand Daneau) et ses sacs à vidanges. La scène matinale où trois des quatre membres du quatuor boivent leur café en bobettes nous brûle quasiment la rétine.

Et la saga de la machine Nespresso déglinguée se poursuit dans un fouillis d’appartement d’étudiant. Vraiment, je les aime, les quatre mecs imparfaits de la comédie Les mecs de Jacques Davidts (Les Parent). Ils ont le cœur à la bonne place, assument leurs défauts et deviennent attachants dans toutes leurs maladresses.

Sont-ils mononcles par bouts ? Oui, absolument. Reste qu’il y a toujours un personnage qui leur plonge le nez dans leur propre caca, ce qui provoque une prise de conscience.

Cette deuxième saison des Mecs s’annonce tout aussi rigolote et sympathique que la première.

Attendez de voir les différentes utilisations du nouveau casque de moto de Martin. Les meilleurs 500 $ qu’il a investis de sa vie.

PHOTO KARINE DUFOUR, FOURNIE PAR RADIO-CANADA Normand Daneau, Yanic Truesdale et Guillaume Lambert dans une scène des Mecs

Détails techniques, maintenant : les cinq premiers épisodes des Mecs 2 débarquent jeudi sur l’Extra de Tou.TV et les cinq autres suivront le vendredi 12 novembre. Radio-Canada relaiera Les mecs 2 à la télé traditionnelle à partir de janvier 2022.

L’histoire des Mecs 2 reprend peu de temps après la finale du premier chapitre. Il y a de l’eau – de type océan – dans le gaz entre le fonctionnaire banlieusard Martin et sa conjointe Sophie (Nathalie Mallette), celle qui éteint les lumières avec une « clappe » comme celle des gars d’Occupation double.

Le traducteur Simon ne se presse pas pour dénicher un emploi, tandis que l’entraîneur Étienne (Yanic Truesdale) vit une peine d’amour après sa rupture avec le médecin Dan (Guillaume Lambert), qu’il a fréquenté… trois semaines. Quant au professeur Christian, suspendu de l’université pour avoir couché avec une de ses étudiantes, il devra suivre des ateliers lui expliquant les contours variables du consentement sexuel.

Parmi les nouveaux personnages, solide ajout que celui de Pascale Bussières, qui incarne Sylvie, l’ex-femme de Christian et mère de Sébastien (Alexandre Nachi), le fils Tanguy qui vit toujours chez son papa. Les charmes de Sylvie, qui revient d’un kibboutz, ne laisseront pas les boys de glace. Surtout après quelques verres au bistro de Nath (Julie Ménard).

PHOTO PIERRE CREPO, FOURNIE PAR RADIO-CANADA Pascale Bussières interprète le personnage de Sylvie, ex-femme de Christian.

Catherine Renaud joue Salomé, la nouvelle assistante-gérante du gym d’Étienne, une comédienne au chômage particulièrement intense.

Vous reverrez aussi la psy étrange (Olivia Palacci) et vous aurez des nouvelles du bon vieux Steak (Stéphane Breton), le vieil ami du cégep de Martin.

Rencontre de femmes au sommet

Il y a eu des malaises, de la confrontation et du jugement (soyons honnête), mais aussi de la vérité et une discussion musclée sans fard. Pour toutes ces raisons, la rencontre entre Anne Dorval et Julie Snyder à l’émission L’autre midi à la table d’à côté de Radio-Canada a débouché, samedi soir, sur un moment de télévision fascinant.

Vous pouvez rattraper cet épisode sur Tou.TV. Impossible de ne pas le regarder au complet.

PHOTO RADIO-CANADA Anne Dorval (de dos) et Julie Snyder dans L’autre midi à la table d’à côté

Dans les premières minutes, on sent que ces deux femmes fortes du showbiz québécois, très nerveuses, dansent sur des rythmes distincts. Leur conversation ne coule pas de source, elles s’écoutent peu et se coupent la parole. C’est épuisant à suivre. Les mots « pute » et « guidoune » ont même été entendus entre deux services de bouffe.

Pendant l’entretien, Anne Dorval a beaucoup insisté sur le poids de l’animatrice de La semaine des 4 Julie. « T’es tellement menue. T’es menue, menue, menue. C’est menu, là. Menue de chez menue, je trouve ça très, très beau, par exemple », a répété l’actrice fétiche de Xavier Dolan, créant un premier malaise.

Anne Dorval a également demandé à Julie Snyder si elle se nourrissait bien trois fois par jour et lui a lancé : « mange un p’tit peu », alors que l’animatrice pleurait après avoir évoqué des souvenirs de sa mère morte.

À l’autre bout de la table du restaurant Le Serpent, Julie Snyder a beaucoup insisté pour qu’Anne Dorval la visite à son talk-show chez Noovo. Anne Dorval lui a répondu que ça ne l’intéressait pas tellement de répondre à des questions entre une trottinette, un truck qui tire une vache et un cheval.

Sans filtre, les deux femmes ont discuté de religion, de la langue anglaise, d’exercice du pouvoir, de couple, de leur passé familial et de leurs corps. Anne Dorval trouve qu’elle ressemble à un Pokémon avec deux gros jambons à la place des jambes. Julie Synder a compris que plus personne ne la croyait quand elle se plaignait de sa culotte de cheval.

Anne a été « confrontante », Julie aime être confrontée. Et cette heure de télé a filé comme les verres de vin que les deux invitées ont enfilés.