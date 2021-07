Des nommés débranchés et de grands oubliés !

C’est une année tranquilo-tranquille, ralentie par la COVID-19 et ponctuée d’anomalies, qui marquera la remise des 36es prix Gémeaux, que Radio-Canada relaiera le dimanche 19 septembre à 20 h avec Véronique Cloutier aux commandes.

Dans un revirement spectaculaire, les plateformes numériques (Extra de Tou.TV, Club illico), qui dominaient le classement l’an dernier, ont été détrônées par la télé dite traditionnelle. Maintenant, place à la première anicroche dans la longue liste des finalistes : la réjouissante et super originale série Faits divers 4, qui a été nommée 18 fois, soit le nombre le plus élevé parmi tous les candidats, a déjà été débranchée par Radio-Canada. Malgré les critiques élogieuses, malgré la pression des fans, malgré les qualités évidentes de cette production géniale de Joanne Arseneau. Assez bonne pour les prix, mais pas assez pour une cinquième vie. Bizarre.

Aussi, que fabrique Le phœnix, de Séries Plus, dans la catégorie des meilleures comédies ? Sérieusement, là.

Cette (très moyenne) minisérie avec Guylaine Tremblay et Josée Deschênes a pris la place d’œuvres pas mal plus intéressantes comme L’œil du cyclone et Les mecs, qui ont été injustement snobés.

Les beaux malaises 2.0, La Maison-Bleue, M’entends-tu ? et Discussions avec mes parents complètent le quintette de lauréats potentiels. Prédiction : M’entends-tu ?, dont le dernier chapitre a été extraordinaire.

La comédie coup de cœur Entre deux draps a été inscrite dans les séries humoristiques et se frottera donc à Infoman, Corde raide, Rue King et Les soirées Carte blanche, de Juste pour rire. Escouade 99 et Contre-offre ont pratiquement été blanchies.

Également, pourquoi l’Académie a-t-elle préféré Alertes et L’échappée à 5e Rang dans la catégorie des meilleurs téléromans ? C’est difficile à justifier. La série agropolicière de Radio-Canada a pourtant été plus captivante que les deux soaps de TVA réunis. Heureusement, Maude Guérin (premier rôle, celui de Marie-Luce) de même que Luc Senay et Frédéric Millaire-Zouvi, alias Paul et Jean-Michel en rôles de soutien, ont été remarqués. Mais ça se limite à eux pour le rayonnement de 5e Rang.

En plus d’Alertes et de L’échappée, District 31, Toute la vie et Une autre histoire batailleront pour la statuette du meilleur téléroman. District 31 triomphera ici.

PHOTO FOURNIE PAR LA PRODUCTION Isabelle Blais et Sophie Cadieux dans Bête noire

Sans surprise, la poignante minisérie Bête noire se classe au deuxième rang des titres les plus cités avec 15 inscriptions, dont deux pour ses interprètes principaux, Isabelle Blais et Stéphane Gagnon, parents d’un ado ayant tué plusieurs camarades d’école.

Gros exploit : Isabelle Blais joue dans les deux séries les plus appréciées par l’Académie (Faits divers et Bête noire), en plus d’avoir décroché une nomination pour son rôle de mère indigne dans L’échappée, mère qui est cependant morte d’une surdose en prison.

Tout comme Si on s’aimait (scandale !), Big Brother Célébrités, de Noovo, brille par son absence au rayon des téléréalités, supplanté par L’amour est dans le pré, Les chefs !, Occupation double chez nous, Star Académie – la quotidienne et Dans l’œil du dragon. Traditionnellement, ça se joue entre L’amour est dans le pré et Les chefs !, avec une préférence pour la cuisine laboratoire de Daniel Vézina et d’Élyse Marquis.

Pour ceux qui se grattent le coco, sachez que les excellentes émissions Après, avec Karine Vanasse, et Sortez-moi de moi, avec Sophie Lorain, pourront concourir à la cérémonie de l’année prochaine. Elles ont été mises en ligne après la date butoir du 30 avril 2021.

De retour aux séries dramatiques, Bête noire et Faits divers détiennent une longueur d’avance sur la dernière saison des Pays d’en haut (que j’ai adorée) et Portrait-robot, du Club illico, une belle surprise du printemps. Patrick Senécal présente, du Club illico, a peu de chances de gagner.

La statuette ira à l’équipe de Bête noire, qui raconte les conséquences dévastatrices d’une fusillade dans une école secondaire.

En interprétation, c’est extrêmement chaud entre Stéphane Gagnon (Bête noire), Éric Bruneau (Faits divers), Simon Lacroix (Faits divers), Vincent Leclerc (Les pays d’en haut) et Théodore Pellerin (Patrick Senécal présente). Je vote toujours pour Vincent Leclerc, et ça lui porte malchance. J’y vais donc avec Simon Lacroix, épatant en animateur radio à la Mathieu Bock-Côté.

Même niveau de talent élevé chez les femmes, alors qu’Isabelle Blais et Sophie Cadieux, de Bête noire, affrontent Dominique Leduc (Faits divers), Rachel Graton (Portrait-robot) et Mylène Mackay (Patrick Senécal présente). Verdict : Isabelle Blais, bouleversante dans Bête noire.

Ça se bouscule en téléroman avec le repêchage de Maude Guérin (5e Rang), Sophie Prégent (Alertes), Marina Orsini (Une autre histoire), Catherine St-Laurent (District 31), Geneviève Brouillette (District 31) et Élizabeth Tremblay-Gagnon (l’ado enceinte frappée par un camion dans Toute la vie). Comme les deux actrices de District 31 vont se diviser le vote, ce sera très serré entre Maude Guérin et Marina Orsini.

Chez les hommes, ça sent bon pour Michel Charette (District 31), champion en titre devant son camarade Vincent-Guillaume Otis. Charles-Alexandre Dubé et Frédéric Pierre, d’Alertes, auront de la difficulté à se démarquer ici, surtout que le dernier finaliste, Roy Dupuis (Toute la vie), a pris énormément de galon dans le téléroman de Radio-Canada.

Je souhaite à Florence Longpré de briller de nouveau sur la scène du studio 42. Elle a raflé un prix en 2020 pour son magnifique rôle d’Ada dans M’entends-tu ?, mais chez les dramatiques. Elle participe à la course de 2021 dans les comédies aux côtés de sa collègue Eve Landry (M’entends-tu ?), Christine Beaulieu (L’œil du cyclone), Julie Le Breton (Les beaux malaises 2.0) et Léane Labrèche-Dor (Escouade 99). Pariez sur Florence.

Finalement, Les mecs ont pris leur revanche avec la reconnaissance du travail de Christian Bégin et d’Alexis Martin chez les interprètes comiques. Les deux colocs lutteront contre Antoine Vézina (Contre-offre), Martin Matte (Les beaux malaises 2.0) et Guy Jodoin (Escouade 99). C’est peut-être trop pour lui, mais Martin Matte va remercier au micro. Et ce sera bien mérité. Oui, bien mérité.