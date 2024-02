L’éclectisme est au rendez-vous ce week-end. Voici quelques idées pour bien en profiter.

La Presse

Début de saison à la LNI La Ligue nationale d’improvisation, qui célèbre cette année ses 46 ans d’existence, entame lundi sa toute nouvelle Saison de la Coupe Charade. Six équipes s’affronteront sur la patinoire pour que jaillissent les histoires les plus loufoques, les plus touchantes, les plus poétiques. Notons le retour de Sylvie Moreau, joueuse expérimentée qui agira cette fois comme entraîneuse des Rouges. Le premier match est prévu le dimanche 11 février à 14 h, au Club Soda. Les Oranges affronteront alors les Violets. Un match est aussi prévu le lendemain, en soirée. La grande finale se tiendra le 6 mai. Stéphanie Morin, La Presse Consultez le site de la LNI

40, de Ballet Ouest Montréal PHOTO FOURNIE PAR BO MONTRÉAL Breadth fait partie du programme triple 40. 40, pour souligner les 40 ans d’existence de Ballet Ouest Montréal, qui du même coup fait le coup d’envoi de son nouveau nom, BO Montréal. Pour l’occasion, la compagnie présente un programme triple : Breadth, une œuvre de ballet néo-classique pour cinq danseurs inspirée de la pandémie, créée par le chorégraphe émergent Kunal Ranchod en 2022 ; un pas de deux tiré du ballet russe Flammes de Paris ; et finalement, Le Lac où les cygnes se baignent, adaptation créative pour dix danseurs du classique Le Lac des cygnes, création du directeur artistique Claude Caron. Le spectacle sera ensuite présenté cet hiver à Rivière-du-Loup, Sainte-Thérèse et Sainte-Geneviève. Iris Gagnon-Paradis, La Presse Le 11 février, à la salle Pierre-Mercure du Centre Pierre-Péladeau Consultez la page de l’évènement

Tous les chemins mènent à… Judy PHOTO FOURNIE PAR LE THÉÂTRE D’AUJOURD’HUI Noémie O’Farrell et Victor Andrés Trelles Turgeon dans une scène de Judy. Comment la vie et l’œuvre de l’artiste visuelle américaine Judy Chicago ont-elles réussi à s’insinuer dans la vie de six personnages en quête de sens et de vérité ? C’est un peu la prémisse de la pièce Judy, écrite et mise en scène par Gabrielle Lessard, qui a imaginé six histoires, six parcours qui s’enlacent et s’entrecroisent. Une pièce contemporaine astucieuse, qui nous permet aussi de découvrir la pensée de cette artiste féministe de la première heure et libre dans le sens le plus noble qui soit. Au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui jusqu’au 17 février. Jean Siag, La Presse Lisez notre critique

Justin Adams et Mauro Durante PHOTO MARTIN CERVELLI, FOURNIE PAR LA PRODUCTION Justin Adams et Mauro Durante La feuille de route du guitariste anglais Justin Adams est longue depuis son passage chez Jah Wobbles au début des années 1990. Il s’est notamment imposé comme un intéressant explorateur des musiques d’Afrique du Nord en collaborant notamment avec le groupe touareg Tinariwen, dont il a réalisé deux disques importants, et Rachid Tahad. Le voilà de passage à Montréal avec le violoniste et percussionniste italien Mauro Durante, collaborateur de Ludovico Einaudi. Le tandem, qui a fait paraître un album très bluesé en 2021, offrira un concert « inédit » au Balattou, vendredi, à 21 h. Alexandre Vigneault, La Presse Consultez le site web du Balattou

Dans les bras de Morphée PHOTO DO PHAN HOI, FOURNIE PAR L’AGORA DE LA DANSE Dans les bras de Morphée La chorégraphe Helen Simard est de retour avec un tout nouveau spectacle jeune public, conçu pour cinq interprètes et un musicien sur scène. Le monde de la nuit et son surréalisme onirique y sont rois. Porté par une imagination sans limites, Dans les bras de Morphée fait surgir des images surprenantes et joue avec les limites du réel. Bestiaire fabuleux, jeux de masques et de lumière, illusions et magie seront au rendez-vous, pour les petits… et les grands ! Le 10 février à 16 h, à l’Agora de la danse (8 ans et plus) Iris Gagnon-Paradis, La Presse Consultez le site de l’Agora de la danse

Vladimir Kornéev chante Piaf PHOTO ELENA ZAUCKE Vladimir Kornéev Après avoir participé à quelques spectacles collectifs, le chanteur lyrique, pianiste et comédien d’origine géorgienne Vladimir Kornéev commence à avoir une excellente réputation au Québec. Il présente pour la première fois ici son hommage à la môme Piaf, un répertoire qui semble être fait pour son approche très expressive du chant, dans l’intimité de la Cinquième Salle de la Place des Arts pendant quatre soirs. La vie en Piaf est une occasion d’entendre des chansons connues et moins connues de l’icône française qui, portées par une voix masculine unique, prendront certainement une autre couleur. Josée Lapointe, La Presse Consultez le site de la Place des Arts

Au cinéma : Le successeur et Argylle