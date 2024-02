Auteurs et jeunes lecteurs ont rendez-vous au Salon du livre jeunesse de Longueuil, du 9 au 11 février. À l’approche de la 18e édition de cet évènement gratuit, La Presse s’est entretenue avec les comédiens Jean-François Pronovost et Catherine Trudeau, respectivement porte-parole et invitée d’honneur de cette grande fête.

Réunissez deux amoureux de lecture et la conversation coulera d’elle-même. À peine a-t-on posé une question que les deux comédiens qui ont incarné un frère et une sœur dans la série Les moments parfaits rebondissent sur les propos de l’autre.

Ils se remémorent leurs lectures préférées quand ils étaient enfants – la série Martine, pour elle, et la collection Premier roman de La courte échelle, pour lui –, et se questionnent sur leur façon de ranger leurs bibliothèques.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Catherine Trudeau, comédienne et autrice

Si Catherine Trudeau a adopté une méthode de classement classique, par genre et par ordre alphabétique, Jean-François Pronovost avoue qu’il possède désormais très peu d’ouvrages puisqu’il a suivi les conseils d’une certaine Marie Kondo.

Dans mon salon, j’ai que mes livres préférés. Chaque fois que je regarde ma bibliothèque, je suis satisfait. Ça a renforcé ma relation avec ces livres-là. Parmi eux, il y a beaucoup de livres jeunesse. Jean-François Pronovost, comédien

« On s’égare », constate Catherine Trudeau, qui semble néanmoins fascinée par l’expérience de désencombrement de son collègue.

Futur auteur ?

La conversation prend effectivement des détours qui semblent même étonner nos deux interlocuteurs.

Au fil de la discussion, l’interprète de Passe-Montagne réalise qu’entendre son amie parler de son premier livre paru en 2019, Bérénice ou la fois où j’ai presque fait la grève de tout, lui donne l’envie d’écrire à son tour. « J’ai plein de débuts d’histoire », indique celui qui avait commencé des études en création littéraire, avant de les mettre sur pause pour incarner le célèbre personnage au nœud papillon et au beau veston.

« Tu devrais continuer », l’encourage Catherine Trudeau.

« Tu me donnes le goût, renchérit son collègue. C’est drôle, mon horoscope me disait ce matin de ressortir un vieux projet... »

Une passion dès l’enfance

Visiblement, Catherine Trudeau et Jean-François Pronovost partagent une grande passion pour les mots et la lecture. Un intérêt qu’ils ont tous les deux développé lorsqu’ils étaient enfants.

« J’étais un lecteur avide déjà quand j’étais tout petit. J’étais le nerd en train de lire un livre pendant que les autres vivaient leur vie. Je faisais quand même du sport et j’allais jouer dehors, mais si j’avais à choisir entre toutes ces activités-là, lire, c’était vraiment dans le top », confie notamment Jean-François Pronovost.

« On allait au Salon du livre de Montréal chaque année. Pour moi, ce sont des souvenirs très précieux », poursuit-il.

C’est d’ailleurs pourquoi il a accepté sur-le-champ d’être le porte-parole du Salon du livre jeunesse lorsque l’organisation le lui a proposé. La possibilité de rencontrer des auteurs dans de tels évènements et de discuter avec eux, « c’est tellement précieux », insiste-t-il.

Une centaine d’auteurs

À la salle Jean-Louis-Millette du Théâtre de la Ville à Longueuil, une centaine d’auteurs seront sur place en séances de dédicaces.

Catherine Trudeau y sera vendredi, mais aussi dimanche alors qu’elle animera une activité inspirée de sa plus récente série Folle école, dont l’action se déroule dans un établissement où tout peut arriver.

« Trouver quelque chose de plus niaiseux » est d’ailleurs une note qu’elle se laisse souvent à elle-même lorsqu’elle écrit cette série destinée aux jeunes de 6 ans et plus et dont le tome 3 paraîtra sous peu.

Lors du Salon du livre jeunesse, elle invitera le public à imaginer avec elle une école aussi surprenante que celle de Sacré-Cœur-de-Poulet.

Animations et spectacles

D’autres animations sont prévues lors des trois jours de cette fête de la lecture. Les visiteurs du Salon, qui ont été plus de 10 000 l’année dernière, pourront également assister à un atelier de manga et de bande dessinée, animé par Jean-Dominic Leduc, écouter l’heure du conte lu par l’autrice Chloé Varin ou encore voir les personnages de la populaire série Aventurosaure être dessinés en direct par leur créateur, Julien Paré-Sorel. Des spectacles sont aussi au menu, dont une prestation de Fredo le magicien, une pièce de théâtre dans l’autobus de la troupe Tortue Berlue et un concert des Petites Tounes.

« J’ai tellement trippé quand j’étais petit dans les salons du livre », se souvient Jean-François Pronovost, qui sera sur place samedi et dimanche. Il espère que les tout-petits, les enfants et les adolescents qui participeront à l’évènement ce week-end pourront en dire tout autant.

Le Salon du livre jeunesse de Longueuil à la salle Jean-Louis-Millette du Théâtre de la Ville, à Longueuil, les 9, 10 et 11 février

Consultez le site de l’évènement