Un festival célébrant la musique, la mode, la gastronomie et l’art urbain du Québec et du Canada se déroulera cet été à Paris, en même temps que les prochains Jeux olympiques et paralympiques dans la capitale française.

La Presse Canadienne

Le Festival Seine Canada se tiendra du 27 juillet au 9 septembre au centre d’art urbain Fluctuart, en face de la Seine.

Pendant ces quarante-quatre jours, plusieurs artistes québécois offriront des prestations musicales, dont Robert Charlebois, Cœur de pirate, FouKi, Alexandra Stréliski et Émile Bilodeau.

L’opéra Albertine en cinq temps, inspirée de la pièce de Michel Tremblay, sera aussi présentée pour deux soirs.