Le Festival de la poésie de Montréal a décerné jeudi soir le Prix francophone international à Annie Lafleur pour son recueil Puberté. C’est la première fois que cette récompense est remise à une poète québécoise.

« Mon cœur explose ! Je suis littéralement sous le choc. J’ai dû fermer les yeux en apprenant la nouvelle, comme si la lumière était trop forte, trop éblouissante ! Ce prix est le plus grand honneur de ma vie », a déclaré Annie Lafleur.

Le recueil, qui remonte jusqu’à son adolescence, est paru l’automne dernier au Quartanier. Son éditeur a souligné qu’il représente « un jalon majeur dans l’œuvre d’Annie : la fin d’un cycle, entamé avec Rosebud et poursuivi avec Bec-de-lièvre puis Ciguë, mais surtout son livre le plus ambitieux et le plus abouti, où sa langue d’orfèvre se déploie avec plus de prégnance, de raffinement et de puissance que jamais ».

Parmi les finalistes se trouvaient également Tarek Essaker pour Les cheminants (L’Arbre à paroles, Tunisie), Huppert Malanda pour La plus précieuse version du soleil (Alliance Kongo, République du Congo) et Laurence Vielle pour Billets d’où (Le Castor Astral, Belgique).

