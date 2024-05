Les activités culturelles sont foisonnantes ce week-end. Voici les suggestions de nos journalistes.

Adib Alkhalidey au Théâtre Maisonneuve Adib Alkhalidey est devenu le spécialiste des courtes tournées dont la publicité se fait essentiellement grâce au bouche-à-oreille. Après le percutant Québécois Tabarnak, qu’il a présenté entre février 2022 et mars 2023, il a lancé en janvier Des putes et des voleurs, dont il donnera les quatre dernières représentations à Montréal entre le 30 mai et le 7 juin. L’humoriste a ensuite quelques autres dates au menu d’ici la fin de l’été, ce qui signifie que comme annoncé, il n’aura présenté que 30 fois ce nouveau spectacle. « Ne présumez pas que c’est une astuce marketing pour ensuite annoncer de nouvelles dates, cela n’arrivera pas », a-t-il même précisé sur ses réseaux sociaux. Josée Lapointe, La Presse Consultez le site de l’artiste

L’Appel Montréal PHOTO CHARLES-WILLIAM PELLETIER, ARCHIVES LA PRESSE Devon Portielje, Conner Molander et Dylan Phillips de Half Moon Run Half Moon Run est un des groupes chouchous des Montréalais. Pour redonner un peu d’affection à sa ville, le trio s’est transformé en organisateur de festival et présente pour la première fois ce jeudi L’Appel Montréal, festival d’une seule journée qui a lieu au Parc olympique à compter de 16 h 30. À l’occasion de cette soirée de musique ininterrompue, deux scènes accueilleront des artistes qui « incarnent l’esprit de la scène musicale et de la communauté montréalaise », dont Gabrielle Shonk, Ariane Roy, CRi (pour un DJ set), et les têtes d’affiche Men I Trust et les organisateurs eux-mêmes, Half Moon Run, qui clôtureront l’évènement. Josée Lapointe, La Presse Consultez la page de l’évènement

Une fin de semaine de poésie PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Le poète Hector Ruiz Dès vendredi, la place Gérald-Godin s’anime à l’entrée de la station de métro Mont-Royal. Le Marché de la poésie y est de retour pour tout le week-end dans le cadre du Festival de la poésie de Montréal, avec des lectures publiques, des cabarets et plus d’une soixantaine de maisons d’édition et de revues présentes. À ne pas manquer, entre autres, le Cabaret avec le Noroît – Habiter/Démanteler/Réparer, samedi soir, dès 18 h 30, avec les poètes Hector Ruiz, Laurence Gagné, Rosy L. Daneault, Jonathan Lamy et Martine Audet. Il y aura même de la lecture de poésie jeunesse, dimanche à 11 h, avec Mélodie Bujold-Henri, Jean-Louis Forget, Renaud Jean et Pierre Labrie. Laila Maalouf, La Presse Consultez le site pour la programmation complète

Les multiples univers de QW4RTZ PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE QW4RTZ Du country au métal, en passant par la pop et le new age, il y en a pour tous les goûts dans le spectacle A Capella Héros de QW4RTZ, qui s’arrête vendredi au MTelus. Dans ce concert mis en scène par Serge Postigo, le quatuor, qui a récemment rendu hommage aux succès de Passe-Partout dans une vidéo avec Arnaud Soly, présente à la fois des reprises et des chansons originales humoristiques, comme Ma belle selle brune ou On est fâchés (on est pas contents). Stromae, Elton John, Lizzo, Bryan Adams et Marie Denise Pelletier comptent parmi les artistes que les membres de QW4RTZ réinterprètent à leur façon. La tournée se poursuit un peu partout au Québec jusqu’en février 2025. Vendredi 31 mai, au MTelus Véronique Larocque, La Presse Consultez le site de QW4RTZ

Dix ans des Jardins Gamelin PHOTO JALQ PHOTOGRAPHY, FOURNIE PAR LE PARTENARIAT DU QUARTIER DES SPECTACLES Soirée d’ouverture en rythme et en musique ce jeudi pour les Jardins Gamelin C’est ce jeudi, et non pas jeudi dernier comme nous l’avons indiqué la semaine passée dans cette rubrique, que ça se passe : le lancement de la 10e saison des Jardins Gamelin, avec un programme solide pour lancer les festivités (toujours gratuites, faut-il le rappeler). Coup d’envoi dès 17 h place Émilie-Gamelin sur des rythmes frénétiques de Super Plage, conjuguant house pop française et musique émergente québécoise. Suivra l’énergie débordante de Parazar à 19 h, puis, à 20 h 30, le clou de la soirée, avec Sarahmée et ses danseuses, pour une prestation qui s’annonce énergique imprégnée d’afrobeat. Sachez que le casse-croûte, l’agriculture urbaine et les jeux géants sont évidemment de retour, et ce, jusqu’au 15 septembre, sept jours sur sept et jusqu’à 23 h. Silvia Galipeau, La Presse Consultez la programmation du week-end