Retour en douceur pour Flavia Coelho qui, sans rien bousculer, mêle avec brio sur Ginga ses racines brésiliennes à des rythmes caribéens et des mélodies presque dansantes.

Il n’est pas nécessaire de réinventer la roue pour envoûter l’oreille. Flavia Coelho, chanteuse et musicienne brésilienne établie à Paris, le démontre encore une fois avec Ginga, album parfois presque pop aux racines multiples. Mélodies scintillantes, atmosphères soignées, rythmes chaloupés, clins d’œil rétros, absolument tout ce qu’on entend sur ce disque caresse les tympans avec une gracieuse indolence.

Ceux qui suivent, même de loin en loin, la musique brésilienne savent un peu qui est Flavia Coelho. Élevée à Rio de Janeiro, mais ancrée en France depuis bientôt 20 ans, elle s’est fait remarquer dès son premier disque Bossa Muffin. Elle mêle depuis une variété de styles de son pays natal (samba, bossa-nova, forro, etc.) avec entre autres le reggae et d’autres rythmes caribéens.

Ceux qui ont écouté l’album Soft Power de Poirier connaissent aussi, peut-être sans le savoir, cette chanteuse : c’est sa voix qu’on entend sur Café com leite, l’un des morceaux qui se démarquent du lot sur ce disque pourtant bourré de collaborations relevées. Sensuel, onctueux, joueur, le chant de Flavia Coelho ne peut pas ne pas séduire…

Ginga a quelque chose de globalement moelleux. La musique y presse rarement le pas et la réalisation soignée met en valeur autant le grain de voix de la chanteuse que les textures des instruments, synthétiques ou non. Son univers n’est pas aussi excitant que celui de sa compatriote Ceu et ce disque finirait même par manquer d’élan si, vers la fin, il n’y avait pas le morceau Lapa, qui mise sur un chant plus percussif. On garde ce nouvel album de Flavia Coelho tout proche pour agrémenter les soirées chaudes ou réchauffer celles qui en auront besoin.

Extrait de Mais Amor

0:00 0:00 Couper le son