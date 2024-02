Évènement signature de l’hiver montréalais, la Nuit blanche aura lieu cette année du 2 au 3 mars. Au programme de cette 21e édition, plus de 100 activités dans huit pôles de la métropole autour d’un seul thème : le fantasme.

Le réseau de la Société de transport de Montréal sera encore cette année ouvert toute la nuit pour permettre aux festivaliers de découvrir sept parcours dans huit secteurs de la ville : le Quartier des spectacles, le centre-ville, le Vieux-Montréal, le Plateau Mont-Royal, le Quartier latin, le Village, le Mile End et Hochelaga. Les parcours (« Une nuit à créer », « Une nuit qui s’expose », « Une nuit au cinéma », « Une nuit en famille », « Raconte-moi la nuit », « Musique de nuit » et « Danse ta nuit ») seront disponibles sur le site Web et l’application Montréal en lumière.

Cette année encore, le Quartier des spectacles s’animera jusqu’à 2 h du matin et sera le cadre de nombreuses activités gratuites, comme la grande roue, le sentier de patin aérien et la patinoire de l’esplanade tranquille. Sur cette patinoire, à 19 h 30, Patinage Canada offrira un spectacle de patinage artistique, gratuit lui aussi. Plusieurs DJs enflammeront la place des Festivals de 17 h à 2 h.

Les amateurs de spiritueux auront droit à des dégustations gratuites au Quartier Gourmand, au cœur du site extérieur de Montréal en lumière. Plus tard, de minuit à 6 h du matin, le MTelus sera le théâtre d’une soirée Moonshine-un collectif multidisciplinaire inspiré par la culture des clubs africains.

La Maison de Radio-Canada ouvrira ses portes au public, qui pourra assister à l’enregistrement d’une édition spéciale de Jeannot BBQ, animée par Jean-Sébastien Girard (20 h) ; chanter à un grand karaoké animé par Philippe Fehmiu (21 h) ; assister à l’enregistrement d’une édition d’un concert Sur mesure avec Jeremy Dutcher, animé par Claudine Prévost (23 h) ; et visiter les studios de production (tout au long de la soirée).

Avis aux artistes en herbe : des ateliers de création auront lieu au Musée McCord Stewart, au Musée d’art contemporain de Montréal et au Musée des beaux-arts de Montréal. L’UQAM organisera également plusieurs activités, dont une vidéoprojection sur la façade de la Grande Bibliothèque.

Les noctambules sont aussi attendus à l’édifice Belgo (expositions, danse, performance, etc.), à la TOHU (soirée de cirque, de chanson, de rap, d’art visuel) au parc Frédéric-Bach (sculpture sur neige, danse, raquettes et luges), à Cinémathèque québécoise (soirée cinéma) au Centre PHI (foire ambulante), à l’Espace OSM (œuvre d’art collective en réalité virtuelle) et à l’Espace ONF (photo à côté d’un Oscar et films). Au Salon urbain, à la Place des Arts, treize poètes du Québec dont Joséphine Bacon participeront à une nuit de la poésie, faisant ainsi écho à celles de 1970, 1980 et 1991.

Le titre « soirée illimitée », de la STM, permet un nombre de déplacements illimité entre 18 h le soir et 5 h le matin.

Alcool jusqu’à 6 h ou 8 h

Par ailleurs, la Ville de Montréal a annoncé jeudi le retour de son soutien financier à la Nuit blanche (200 000 $ cette année), tout en indiquant avoir accepté les demandes des établissements qui souhaitent servir de l’alcool jusqu’à 6 h ou 8 h du matin pendant l’évènement.

Le comité exécutif a approuvé les demandes de 71 établissements commerciaux et salles de spectacles, qui pourront ainsi servir de l’alcool jusqu’au matin. Ils sont situés dans Quartier des spectacles, dans le Quartier latin, dans le Village, mais aussi sur le boulevard Saint-Laurent, entre les rues Laurier et Sherbrooke, et dans la Plaza Saint-Hubert. « Des mesures de mitigation sont prévues par les propriétaires des établissements participants afin d’assurer une bonne cohabitation de ces activités et la sécurité des noctambules », précise la Ville dans un communiqué.

La Ville a lancé un projet-pilote en 2022 pour l’élaboration de sa Politique de la vie nocturne, qui vise à développer et encadrer la vie nocturne. Dans le cadre de celui-ci, les établissements peuvent demander de prolonger leurs heures d’exploitation à l’occasion de sept évènements organisés au cours de l’hiver, dont Montréal en lumière.