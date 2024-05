Des dizaines de personnes, dont plusieurs portaient du jaune, sont venues témoigner de leur affection et leur admiration pour Jean-Pierre Ferland lors de la chapelle ardente organisée en son honneur vendredi. Plusieurs dignitaires, dont le premier ministre du Québec, François Legault, et la mairesse de Montréal, Valérie Plante, ont aussi exprimé leurs condoléances à la famille de l’auteur-compositeur-interprète mort le 27 avril à l’âge de 89 ans.

Jean-Pierre Ferland a chanté 174 fois à la Place des Arts dans sa carrière, dont 137 à la salle Maisonneuve. C’est donc là, dans le foyer Jean-Gascon, que son urne était exposée vendredi, entourée de fleurs jaunes –– dont des roses qui ont été créées à son nom -, de quelques-uns de ses nombreux Félix, de sa guitare et de photos de famille.

La chapelle ardente commençait à 10 h et plusieurs personnes faisaient déjà la file à l’ouverture des portes. Mais ce sont d’abord les politiciens qui ont rencontré la famille nombreuse de Jean-Pierre Ferland : conjointe, enfants, frères et sœurs, neveux et nièces.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE François Legault et sa femme Isabelle Brais ont rencontré la famille de Jean-Pierre Ferland, dont sa nièce Ginette Ferland.

« C’était important de venir rencontrer la famille de Jean-Pierre Ferland, ce grand Québécois », a déclaré le premier ministre François Legault en point de presse. « On a vu une famille unie, une belle famille, pleine de beaux souvenirs. »

François Legault a évoqué la sortie de l’album Jaune, dont il se souvient, et qu’il écoutait en boucle à l’époque. « J’avais 13 ans, et la chanson Le petit roi, « Hé, boule de gomme, serais-tu devenu un homme, c’était ça, quand on passe de l’adolescence à l’âge adulte ! Et évidemment, j’aurais rêvé d’écrire ses chansons d’amour pour Isabelle, que ce soit Une chance qu’on s’a ou T’es belle. »

Aujourd’hui, au nom de la nation québécoise, je veux dire merci, Jean-Pierre, pour ce que tu as fait. Toutes ces années, tu nous as fait vibrer, rêver, et ça n’aurait pas été pareil sans toi. François Legault, premier ministre du Québec

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, trouvait « touchant » que la chapelle ardente ait lieu à la Place des Arts, à Montréal, la ville où est né Jean-Pierre Ferland.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a rencontré les membres de la famille de Jean-Pierre Ferland. À l’arrière-plan, le ministre de la Culture et des Communications du Québec, Mathieu Lacombe.

« Je viens de rencontrer la famille, j’en ai profité pour la remercier de sa générosité, d’avoir accepté l’offre du premier ministre du Québec M. Legault de faire des funérailles nationales, et d’avoir la tenue de cette chapelle ardente », a-t-elle dit en point de presse.

« Je trouve ça généreux, parce que c’est exigeant pour une famille. Mais on aime Jean-Pierre, et on avait envie de porter un dernier hommage à M. Ferland. »

Comme bien des gens, son album préféré de Jean-Pierre Ferland est Jaune, qu’elle raconte avoir beaucoup écouté dans la voiture avec les enfants. Mais elle rappelle que non seulement le chanteur a été important pour Montréal et le Québec, il l’a aussi été pour toute la francophonie.

Quand on pense comme peuple comment on veut rayonner, dans notre belle langue, Jean-Pierre Ferland est un grand qui a fait voyager le français, et notre français à nous, partout à travers le monde. Valérie Plante, mairesse de Montréal

Après le passage des dignitaires, le public a pu commencer à venir saluer Jean-Pierre Ferland. Ils étaient déjà plusieurs dizaines, mais le premier dans la file depuis au moins 9 h 30 : Louis Théberge, arrivé de La Pocatière jeudi soir. « Il était très important dans ma vie, j’aimais ses textes, il avait tellement une belle plume », nous a glissé l’homme qui a vu Jean-Pierre Ferland de nombreuses fois sur scène, dont son fameux spectacle d’adieu au Centre Bell en 2001.

« Si un artiste que vous aimez est en spectacle dans votre coin, allez le voir, dit-il, très ému. Demain il ne sera peut-être plus là. »

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Louis Théberge est venu de La Pocatière pour rendre hommage à Jean-Pierre Ferland.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Répondant à l’invitation de la famille, de nombreuses personnes portaient du jaune, en référence au plus célèbre album de Jean-Pierre Ferland.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE L’urne jaune, entourée de quelques-uns des nombreux prix reçus par Jean-Pierre Ferland au cours de sa carrière.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE L’appel du jaune a été suivi par de nombreuses personnes. 1 /4







Pour les sœurs Renée et Sylvie Morissette, qui vivent dans la région montréalaise, il était important de venir rendre hommage à Jean-Pierre Ferland vendredi.

« Jean-Pierre, c’est Jean-Pierre. C’est toute notre jeunesse. C’est normal qu’on soit là, on ne peut pas passer à côté ! Juste venir ici, c’est une grosse émotion. Demain on va regarder les funérailles, on ne manquera pas ça, jamais ! »

Amour du public

Une grosse partie de la famille de Jean-Pierre Ferland recevait les condoléances du public. « C’est beaucoup d’émotion », nous a confié Julie Anne Saumur, la conjointe de Jean-Pierre Ferland depuis 16 ans. La chanteuse, qui s’est beaucoup produite sur scène avec lui, avoue qu’elle le croyait « éternel ».

« Il est parti vite. Je ne m’attendais pas à ça. Je me disais Jean-Pierre, il est tellement fait fort, il ne s’en ira jamais. »

S’attendait-elle à ce qu’autant de personnes se déplacent à la chapelle ardente ? « Peut-être que oui. Il est aimé tellement. Les gens me racontent leur amour pour lui, comment ils écoutaient sa musique en boucle. »

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La conjointe de Jean-Pierre Ferland depuis 16 ans, Julie Anne Saumur, a reçu des témoignages très émouvants.

Julie Anne Saumur n’a pas hésité longtemps quand la proposition de tenir des funérailles nationales est venue de la part de François Legault. Mais elle est convaincue que Jean-Pierre Ferland serait « surpris de tout l’amour que le Québec lui donne ».

« Il était toujours insécure, il pensait que les gens ne l’aimaient pas tant que ça. Même moi, il me demandait toujours : m’aimes-tu ? Je le rassurais, je lui faisais des déclarations incroyables… Il disait OK d’abord. »

La nièce de Jean-Pierre Ferland, Ginette Ferland, croit également qu’il serait aussi surpris qu’heureux de recevoir autant d’amour. Elle se souvient comment son oncle était content lors de l’inauguration de la place des Fleurs-de-Macadam, créée en son honneur sur le Plateau Mont-Royal à l’endroit exact où était situé le garage familial, où tous les enfants Ferland sont nés.

« Il était heureux de ça. Ce qui me touche aujourd’hui, c’est qu’il n’était même pas certain qu’on se souvienne de lui. Je pense qu’il serait étonné, avec les funérailles nationales et le premier ministre et tout. »

La famille proche s’est réunie samedi dernier à Saint-Norbert dans Lanaudière, où vivait Jean-Pierre Ferland depuis 50 ans. Une cérémonie intime et réconfortante, qui a eu lieu dans l’église qu’il a contribué à sauver il y a une quinzaine d’années, et qui porte le nom d’Espace culturel Jean-Pierre Ferland.

« On avait besoin de se voir en famille, pour décanter et être ensemble, avant tout le protocole », dit Ginette Ferland.

Funérailles nationales

Les funérailles nationales auront lieu samedi à la basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde. Paul Dupont-Hébert, gérant et ami de Jean-Pierre Ferland depuis des décennies, a fait partie de toutes les discussions autour de l’organisation depuis un mois.

« Des funérailles d’État, ce que ça signifie, c’est que ce ne sont plus des funérailles qui t’appartiennent, explique-t-il. Elles appartiennent au Québec. Cela dit avec tout le respect pour l’invitation incontournable de M. Legault. Ça implique les gens du protocole, du gouvernement, qui sont d’une telle gentillesse, efficacité et respect. Ç’a été un moment précieux de collaboration. »

Lui aussi est convaincu que Jean-Pierre Ferland serait fier et content qu’on ait organisé une telle célébration autour de lui. Paul Dupont-Hébert rappelle à quel point le chanteur aimait les gens, comment il aimait leur parler, et comment il aimait la vie en général. « Sa chanson qui dit “À 100 milles à l’heure sur la route 11/Démaquillé dans une 750 cc” C’est ça Jean-Pierre. Il a vécu intensément. Il aimait tout, beaucoup. Il connaissait tous les arbres de sa propriété par leur prénom ! »

Il sourit, l’air fatigué. « Après ça, on est plusieurs qu’on aura besoin de calme. Mais on va se revoir. Ça crée des liens. Ce qu’il faut retenir, c’est que les gens qu’on aime, il faut les apprécier quand ils sont là. »

Les funérailles nationales de Jean-Pierre Ferland, qui auront lieu à la basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde à 11 h, seront diffusées en direct à TVA et Radio-Canada.

