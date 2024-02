Ariane Moffatt, Alfa Rococo, Pascale Picard, Barbada : pour donner un avant-goût de la saison des festivals, de nombreux artistes seront à l’affiche du Grand éphémère dans le Vieux-Port de Montréal le week-end du 22 mars.

Cet évènement, organisé par le REFRAIN qui regroupe une bonne centaine d’évènements indépendants régionaux, a pour objectif de montrer la diversité de ce qui est offert dans les festivals partout au Québec.

Il y aura donc du conte, du théâtre jeunesse, de la musique électro, des performances déambulatoires, de la chanson, des lectures publiques, de la poésie et plus encore. L’évènement est gratuit, mais il faut réserver pour être certain d’avoir une place.

