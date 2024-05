Le rappeur Obia le Chef et le producteur Cotola refont équipe plus de 10 ans après la sortie des albums Le procédé et Le théorème, qui les ont lancés.

Le titre, Nimrod, fait référence à un personnage biblique. Petit-fils de Noé et premier roi après le Déluge, il a régné sur des villes de la Babylonie. Nimrod est aussi un chasseur et un rebelle.

Ici, exit la voix filtrée, les rythmes trap, les refrains accrocheurs et les textes introspectifs des albums et EP précédents qui visaient un public plus large. Obia et Cotola proposent une œuvre dans la plus pure tradition du boom bap de compétition. « Je suis sur mon grizzli, pas de Calinours », déclamé sur Entreprise, résume bien l’état d’esprit.

Le Chef entame cette même pièce par : « J’ai la sauce, Bombay Mahal/V’la l’bon vent dans le street, j’entends les rafales/Le transport est pare-balle, j’me sens très papal. » Ces quelques rimes contiennent à la fois les références à la culture québécoise, les récits de la rue et la vanité assumée entendus sur l’ensemble de l’album. Le tout est enrobé d’un humour grinçant, pas pour tous, mais très bien ficelé. « Sur mon ex, j’ai des dossiers, David Duchovny/Elle saute aux conclusions, il faut l’appeler bungee », rappe Obia sur Les clients que tu as, sur laquelle Wanted ajoute un couplet.

Dans la même veine, sur Purelaine, qui bénéficie d’un puissant refrain de Sabrina Sabotage, le MC épuise la presque totalité des métaphores pour parler de cocaïne. Il y a plus d’une façon de démontrer la richesse de la langue française.

La cadence nonchalante d’Obia fait penser à celle du Californien Larry June. Ses ad-libs – les mots ou onomatopées souvent répétés entre les phrases – aussi. Cette comparaison, en ce qui nous concerne, est très flatteuse.

Les beats de Cotola sont teintés de synth-rock et de prog, surtout en fin de parcours : Doute raisonnable, avec le Français Bob Marlich, Oseille des francs-maçons, avec Rowjay, et Moonwalk, qui évoque les films policiers des années 1980. D’ailleurs, la brillante cohésion de Nimrod est renforcée par divers extraits cinématographiques.

Sur la divine Bon Dieu voit, Obia demande : « Je suis un O. G. Où est mon Félix ?, alias Aliassime ». Ses chances de remporter un trophée au Gala de l’ADISQ sont faibles pour plusieurs raisons, mais les amateurs de rap sans compromis lui accorderont certainement l’honneur d’écouter Nimrod en boucle.

Obia le Chef accompagnera Fléau Dicaprio en première partie de Lary Kidd aux Foufounes Électriques, les 13 et 14 juin, dans le cadre des Francos de Montréal. Le lancement du vinyle de Nimrod aura lieu le 20 juillet, à 14 h, au 180g. Obia offrira une prestation pour l’occasion.

Extrait de Bon Dieu voit

