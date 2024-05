(Los Angeles) Usher ajoutera une autre récompense prestigieuse à sa récolte à trophées déjà riche.

Jonathan Landrum Jr. Associated Press

La Société américaine des compositeurs, auteurs et éditeurs (ASCAP) a annoncé jeudi qu’Usher recevrait son prix Voice of the Culture. Il sera honoré lors d’un évènement de l’ASCAP le 27 juin.

La récompense que reçoit Usher est décernée aux membres de l’ASCAP qui ont eu une influence majeure sur la musique et la culture.

La grande vedette du R & B est huit fois lauréate d’un Grammy et a récemment terminé une résidence de deux ans à Las Vegas. En février, Usher a sorti son premier album solo en huit ans et, en août, il devrait lancer une tournée américaine dans 24 villes intitulée Past Present Future.

La performance d’Usher à la mi-temps du Super Bowl a été saluée et comprenait des apparitions de vedettes telles qu’Alicia Keys, H. E. R., Jermaine Dupri, Lil Jon et Ludacris. Son album Confessions s’est vendu à plus de 10 millions d’exemplaires aux États-Unis, le classant parmi l’un des projets musicaux les plus vendus de tous les temps.

Il a lancé des succès tels que Yeah ! avec Ludacris et Lil Jon, Burn et Confessions Part II.

« Cela signifie tout pour moi que mes pairs, cette communauté passionnée et distinguée d’auteurs-compositeurs, soit inspirée par mon exécution du métier », a affirmé Usher.

La chanteuse Victoria Monét sera également à l’honneur. Elle recevra le Vanguard Award, qui récompense les membres qui contribuent à façonner l’avenir de la musique.

Monét a remporté trois Grammys plus tôt cette année, dont celui du meilleur nouvel artiste et du meilleur album R & B pour Jaguar II.