Après le Prix littéraire des collégiens et le Prix des libraires du Québec, La version qui n’intéresse personne s’est distingué jeudi soir en sortant vainqueur du Combat national des livres.

Le premier roman d’Emmanuelle Pierrot a été défendu par David Thibodeau, réalisateur et collaborateur de Vancouver pour La journée (est encore jeune) et Bonsoir bonsoir !. « C’est un livre qui nous habite longtemps, a-t-il souligné. Pour exister des fois, il faut des mots durs ; pour raconter, ça prend des histoires qui font mal. »

Publié au Quartanier l’automne dernier, La version qui n’intéresse personne raconte l’histoire d’une jeune punk québécoise qui atterrit avec son meilleur ami à Dawson City, au Yukon, et qui devient du jour au lendemain le mouton noir de la petite communauté de marginaux à laquelle ils s’étaient tous deux greffés.

C’est un jury formé de cinq auditeurs qui a choisi l’œuvre gagnante en direct, parmi les deux finalistes retenus à l’issue du vote du public en ligne. Le second roman finaliste était Les Foley, d’Annie-Claude Thériault (Marchand de feuilles), qui a été défendu par la comédienne et animatrice Diane Losier.

Les autres titres qui se sont affrontés dans le cadre de cette 7e édition du Combat national des livres, animé depuis ses débuts par Marie-Louise Arsenault, étaient Le baiser de la reine blanche, de Tomson Highway (Prise de parole), défendu par l’auteur et comédien Jocelyn Sioui ; Mélasse de fantaisie, de Francis Ouellette (La Mèche), soutenu par la complice d’Infoman et animatrice de Culturama Chantal Lamarre ; et Le prince africain, le traducteur et le nazi, de Didier Leclair (David), qui a été mis de l’avant par la réalisatrice et animatrice du magazine culturel ontarien La billetterie, Alison Vicrobeck.

Le Combat des livres jeunesse aura par ailleurs lieu ce vendredi soir, à 20 h, sur les ondes d’ICI Première. Cinq jeunes de tout le pays défendront leur titre favori auprès des juges Simon Boulerice et Stéphanie Lapointe, qui désigneront le vainqueur à l’issue de cette 4e édition.