Face à une prise de conscience croissante, un nombre grandissant d’entreprises s’orientent vers des pratiques plus exemplaires de gouvernance et de responsabilité environnementale. Mais comment obtenir une certification B Corp quand on est une PME ? Réponse en quatre points.

Mia K. Bellemare Collaboration spéciale

Beaucoup de questions

Pour décrocher cette certification, les entreprises doivent franchir le cap des 80 points sur le B Impact Assessment, un questionnaire conçu pour éclairer les organismes sur le niveau de leurs pratiques. « Ce n’est pas juste une série de cases à cocher », avance Michele Musci, stratège d’impact à l’agence de marketing Republik et vice-président de B Local Québec. « C’est un parcours d’auto-évaluation, adapté à chaque entreprise, qui les amène à se questionner sur leur impact social et environnemental. » En naviguant sur le site de B Corp, les entreprises peuvent démarrer ce processus, se mesurant à des standards élevés et réfléchissant à leur impact global.

Vérification et intégrité

Une fois le seuil des 80 points atteint, commence la vérification par B Lab. Les agents B Lab complètent une vérification approfondie des réponses obtenues lors des questionnaires. Cette étape, pouvant durer plusieurs mois, est essentielle pour maintenir l’intégrité des entreprises avant de leur offrir leur certification et se renouvelle triennalement. « C’est un processus méticuleux, où chaque réponse est scrutée pour sa validité. » Cette étape garantit que les entreprises ne se contentent pas de répondre aux questions, mais incarnent véritablement les valeurs de B Corp. « Il arrive souvent que les entreprises ajustent leur score à cette étape, ce qui prouve la rigueur du processus », ajoute M. Musci.

Valeurs et impact

Atteindre la certification B Corp va bien au-delà de l’accumulation de points. C’est un engagement vers un changement de fond dans la manière de faire des affaires. « Les entreprises doivent démontrer leur capacité non seulement à réduire leur impact négatif, mais aussi à créer un impact positif tangible à travers leur modèle d’affaires », explique M. Musci. Pour des entreprises comme Republik, l’une des premières agences de marketing à avoir obtenu la certification B Corp en 2015 et celle ayant obtenu le score le plus élevé, cela signifie d’adopter des pratiques responsables, mais aussi d’encourager l’innovation continue.

Une équipe de « B Champions »

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Le travail d’équipe est indispensable à la certification B Corp.

Au cœur de la certification B Corp, la constitution d’une équipe se révèle essentielle. De petite ou de grande taille, elle doit être composée de personnes de tous les échelons de l’entreprise, du PDG aux employés. Cette approche holistique, intégrant à la fois une dynamique top down et bottom up, est cruciale pour obtenir la certification, et également en assurer la pérennité. « Il est fondamental que tous se sentent partie prenante de ce projet, investis et conscients de son importance », commente M. Musci. Chaque membre de cette équipe joue un rôle clé dans le processus, apportant des perspectives uniques et essentielles pour maintenir et améliorer les pratiques de l’entreprise.