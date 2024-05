Leur parcours professionnel et leur leadership étant en plein essor, Delphine Coiteux, Natacha Laflamme et Virginie Séguin-Dalpé sont les finalistes 2024 du prix Étoile montante que décernera l’Association des femmes en finance du Québec le 9 mai prochain. Discussions éclairs avec trois stars de leur domaine qui ont toutes placé l’humain au cœur de leur pratique.

Caroline Bertrand La Presse

Delphine Coiteux

Si vous aviez dit il y a 11 ans à Delphine Coiteux qu’elle travaillerait dans les assurances, elle se serait esclaffée. Férue d’improvisation théâtrale, ayant étudié au cégep en communications « sans maths », précise-t-elle, elle ne s’y prédestinait pas du tout. C’est avec comme seule visée d’observer la vie de bureau qu’elle a fait son entrée chez Aon durant sa première année de bac. Elle y a découvert un monde rempli de connexions humaines, et un avenir. Elle y fait aujourd’hui ce qui la passionne : transmettre des connaissances, diriger, épauler, conseiller, négocier. Et ce, en étant totalement elle-même. « Je peux être drôle et relâchée à certains moments, puis super business à d’autres. Mais on me laisse être. » Les arts – au premier chef l’impro – font toujours partie intégrante de sa vie. « L’impro, ça me fait déconnecter, et quand je reviens au truc plus sérieux, le côté un peu fou est bien nourri. » Elle siège de surcroît bénévolement au C. A. du Théâtre de l’Œil ouvert, où elle aime autant développer de bonnes pratiques de gouvernance que soutenir un organisme culturel. Pour l’avenir, elle aimerait composer avec les rouages plus stratégiques et politiques des négociations.

Natacha Laflamme

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Natacha Laflamme est finaliste 2024 du prix Étoile montante que décernera l’Association des femmes en finance du Québec.

En faisant un stage à la Chambre de commerce de Lévis après ses études en vente, Natacha Laflamme a découvert que le mot finances pouvait rimer avec de multiples possibilités. Et qu’elle pouvait, avant tout, accompagner un humain dans ses préoccupations. Après plus de 19 ans chez Desjardins, elle éprouve toujours autant de plaisir à faire partager les apprentissages acquis au fil de son parcours et à mettre au service de leaders son expertise alliant coaching, vente et mentorat, expériences variées. Ayant su saisir des occasions et prendre des risques, elle est fière de la persévérance et de la capacité d’adaptation qu’elle a manifestées tout au long de son parcours, guère tracé à l’avance. Aujourd’hui, son rôle de bénévole au Centre intégré de cancérologie au CHU de Québec transcende à ses yeux son titre professionnel. Après avoir été aidante naturelle auprès de sa mère, elle a voulu s’impliquer, redonner au suivant grâce au bénévolat – une « relation d’aide cœur à cœur » qui la nourrit profondément. Quant à la suite de son parcours, elle désire jouer un rôle accru auprès des jeunes leaders et, en les aidant à se développer et s’accomplir, peu importe leur parcours, elle espère devenir un vecteur de changements.

Virginie Séguin-Dalpé

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Virginie Séguin-Dalpé est finaliste 2024 du prix Étoile montante que décernera l’Association des femmes en finance du Québec.

Virginie Séguin-Dalpé a trouvé, en finances, un monde stimulant en constant changement, à la jonction de ses deux grands centres d’intérêt : les chiffres et les humains, ces derniers constituant à ses yeux le cœur des entreprises. C’est mue par sa passion de la technologie et de l’innovation qu’elle a fait le saut en mars dernier à la Banque de développement du Canada, après avoir travaillé près de cinq ans à la Caisse de dépôt et placement du Québec. À force de persévérance et de risques calculés, elle se retrouve aujourd’hui à accompagner de jeunes pousses évoluant au sein du milieu extrêmement dynamique de la techno, « qui veulent changer les choses, qui ignorent le statu quo ». Passionnée au travail comme dans ses loisirs, dévorant textes et balados sur les entreprises technologiques émergentes et carburant au sport, elle estime primordial, pour atteindre l’équilibre, de trouver des passions hors du travail. Son amour du sport lui insuffle à coup sûr l’énergie pour performer au bureau. En se tournant vers l’avenir, elle souhaite qu’en finances, les femmes contribuent toujours davantage aux décisions d’investissement et qu’elles ne cessent de s’entraider dans la collégialité, afin que d’autres puissent jouir, comme elle, d’un réseau d’inspirantes alliées pour mieux s’élever.