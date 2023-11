Alex Aoun, cofondateur et chef des produits chez Valital, et Simon Verville, cofondateur et directeur du marketing chez Trustii. Les deux entreprises québécoises unissent leurs forces pour moderniser la vérification d’antécédents.

Dans un effort pour moderniser la vérification d’antécédents, la jeune pousse Trustii a créé un partenariat avec Valital Technologies, qui a développé une plateforme alimentée par l’intelligence artificielle vouée à la vérification des informations en ligne négatives.

Jean Gagnon Collaboration spéciale

La vérification d’antécédents est un secteur très conservateur où l’on fait la même chose depuis 20 ans, explique Simon Verville, cofondateur et directeur du marketing chez Trustii, une entreprise dont les bureaux sont à Montréal et qui est apparue dans le paysage en 2020. Mais aujourd’hui, les entreprises en demandent plus, selon lui. « On comprend de plus en plus que les banques de données traditionnelles fournissent une information limitée qui ne couvre pas toutes les menaces qui se cachent entre autres derrière l’embauche de personnel », dit-il.

Valital, fondée à Montréal en 2018, a développé une plateforme alimentée par l’intelligence artificielle (IA) responsable, explique Alex Aoun, cofondateur et chef des produits. Cette plateforme vise à aider les organisations à éviter les risques liés à la réputation.

Le développement de l’IA permet aujourd’hui une recherche à travers toute l’information publique disponible, soit tout ce que l’on retrouve sur le web. Alex Aoun, cofondateur et chef des produits chez Valital

Par exemple, pour une entreprise en voie d’embaucher une personne, la plateforme de Valital a la capacité d’explorer dans tout ce qui est publié sur le web, afin de trier et d’évaluer l’information permettant d’établir les facteurs de risque liés à l’embauche d’un individu en particulier. Au-delà des antécédents criminels et des vérifications de crédit, l’outil recherche des comportements.

Valital est membre d’IVADO, un consortium de recherche et de formation dirigé par les universités québécoises avec comme mission de bâtir et de promouvoir une IA responsable.

Nouveau module en 2024

« L’IA nous permettra de créer un module que nous lancerons en 2024 et qui s’appliquera à la gestion des risques humains, tels ceux entre autres liés à la fraude et à la réputation », explique Simon Verville. Le module concentrera ses recherches sur l’aspect nouvelles, soit surtout les articles et les blogues, plutôt que sur les réseaux sociaux.

La collaboration de Valital intégrera une dimension supplémentaire d’analyse en temps réel des comportements répréhensibles à partir d’informations disponibles en ligne publiquement. « Les entreprises ont un intérêt pour mieux se protéger et désirent constamment ajouter des couches de sécurité », dit Alex Aoun. « Les plateformes visant les risques humains sont de plus en plus recherchées », ajoute-t-il.

La vérification d’antécédents est un secteur en croissance à l’échelle mondiale. Des études estiment que le secteur pourrait croître à un rythme annuel composé de 8,5 % d’ici 2030. La concurrence est bien présente, indique Simon Verville. Il existe une trentaine d’entreprises au Canada, dont une dizaine au Québec. Mais la plupart ne seraient qu’au début de leur processus de numérisation, selon lui. « Trustii est pour l’instant une entreprise relativement petite, mais nous sommes très agiles », dit-il.