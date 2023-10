La pénurie de main-d’œuvre touche certains secteurs plus fortement que d’autres. Partout au Québec, le monde de l’enseignement supérieur s’adapte en développant des programmes spécialisés pour répondre à ces besoins criants. Voici quatre formations lancées récemment dans des disciplines où la demande est particulièrement forte.

Steven Ross Collaboration spéciale

Cybersécurité

Cette nouvelle maîtrise en informatique, concentration en cybersécurité, est offerte à l’Université du Québec à Chicoutimi depuis septembre 2022. Elle répond au besoin grandissant de personnes hautement qualifiées en cybersécurité en raison de l’évolution et de la sophistication des cybermenaces. La formation de deuxième cycle permet de former des informaticiens qui maîtrisent les enjeux liés à la sécurité informatique et qui ont les compétences requises pour concevoir, mettre en œuvre et gérer la sécurité des systèmes. Ce programme comprend un stage en entreprise et permet d’obtenir des emplois de haut niveau comme la programmation informatique, l’analyse en cybersécurité ou l’analyse d’infrastructures en sécurité.

Gouvernance territoriale autochtone

L’École d’études autochtones de l’UQAT offre un baccalauréat par cumul en gouvernance territoriale autochtone depuis septembre dernier. Ce programme est le seul au Québec entièrement consacré à la gouvernance territoriale autochtone sous tous ses aspects. Particularité intéressante, l’École offrait jusqu’à présent des programmes à temps partiel uniquement. Toutefois, on peut désormais s’inscrire simultanément à un, deux ou trois certificats offerts à temps partiel, et suivre suffisamment de cours pour étudier à temps plein. La majorité des cours sont offerts à distance, ce qui est avantageux pour les étudiants de l’extérieur de l’Abitibi. Le baccalauréat mène à jouer un rôle actif dans le développement harmonieux et durable des territoires ou à occuper des fonctions au sein d’organisations qui collaborent avec les peuples autochtones.

Psychologie

L’Université du Québec à Rimouski a lancé cet automne un baccalauréat en psychologie, qui sera suivi en septembre 2024 par un doctorat dans la même discipline, afin de contribuer à la formation de nouveaux psychologues en région. Très attendues dans l’Est-du-Québec, les formations permettent aux étudiants locaux de rester dans leur région et d’éviter de s’expatrier dans les grands centres. La petite taille des cohortes (40 personnes au baccalauréat, 9 personnes au doctorat) offre aux étudiants une approche personnalisée et un contact plus étroit avec les étudiants des autres disciplines de la santé offertes à l’UQAR. Les régions de l’Est connaissent une importante pénurie de psychologues, un excellent taux de placement est donc à prévoir.

Administration des affaires

Les entreprises s’appuient de plus en plus sur des données et outils analytiques sophistiqués pour asseoir leurs décisions. L’École de gestion Williams de l’Université Bishop propose donc depuis cet automne un baccalauréat en administration des affaires avec une concentration en technologies et analytiques d’affaires. Le programme qui accueille une trentaine de personnes par session offre aux étudiants la possibilité d’avoir accès à une formation de pointe très nichée, tout en profitant des avantages et de la flexibilité d’un petit établissement d’enseignement. Le diplôme ouvre les portes de postes de haute direction stratégique dans les secteurs publics et privés, y compris en finance et en vérification.