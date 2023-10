Le monde de la gestion s’apprend souvent « sur le tas ». Mais les gestionnaires sont cruciaux puisque ce sont souvent eux qui vont faire que les employés resteront dans l’entreprise et que les grands projets se termineront en succès… ou non ! Les universités offrent plusieurs programmes en ligne pour aider les gestionnaires en entreprise à accroître leurs compétences. Survol.

Gestion des ressources humaines

L’Université du Québec à Montréal (UQAM) offre un programme court de deuxième cycle en gestion des ressources humaines (12 crédits) qui demande aux étudiants d’avoir une base en gestion d’au moins un certificat pour les amener à devenir des agents de changement dans leur organisation. Les cours sont : Gestion stratégique des ressources humaines et performance organisationnelle, La résolution des problèmes en gestion des ressources humaines, Organisation du travail : de l’efficacité individuelle à l’efficacité collective et Gestion stratégique du changement organisationnel. Ainsi, l’étudiant peut acquérir des compétences sur les plans opérationnel et relationnel. Il est possible de faire tout le programme à distance, les soirs et les fins de semaine, à temps plein ou à temps partiel. Pour ceux qui veulent continuer leurs études, ces cours peuvent faire partie d’une maîtrise en administration.

Leadership

La formation continue de l’Université Concordia offre, en anglais, un diplôme en leadership pour les nouveaux gestionnaires et les intermédiaires. Les cinq cours – tous offerts en ligne – permettent d’apprendre à recruter les bons employés, puis à les « coacher » avec succès. Le programme prend en considération que les gestionnaires ont maintenant à gérer des équipes à distance et en personne en créant un environnement de travail collaboratif et en déléguant efficacement les responsabilités. Un bon leader est aussi quelqu’un avec de puissantes compétences en communication, un niveau élevé d’intégrité et de transparence ainsi qu’une capacité à résoudre des conflits et à soutenir l’innovation : tous des éléments qui sont étudiés dans le programme.

Transformation numérique

Alors que les entreprises doivent toutes travailler à leur transformation numérique, les gestionnaires ont un grand rôle à jouer dans le succès de ces opérations. Ce programme de 15 crédits de la TELUQ les amènera à comprendre les enjeux organisationnels associés au processus de transformation numérique, notamment en matière d’innovation et d’agilité. Il leur permettra aussi de repenser le modèle d’affaires d’une organisation grâce aux technologies numériques. Plus concrètement, les étudiants travaillent notamment à renforcer leurs capacités de diagnostic, d’analyse, de synthèse, de jugement, de prise de décision et de gestion des risques dans un contexte de transformation numérique, sans oublier les aspects communication et marketing.

Administration publique et gouvernance

L’École d’éducation permanente de l’Université McGill offre un nouveau certificat, en anglais, en administration publique et gouvernance de 30 crédits (10 cours). L’objectif est d’amener notamment les gens à améliorer leurs compétences en leadership, en gestion de projet, en gestion des employés et en compréhension des responsabilités éthiques et des rapports financiers au sein des organisations publiques et à but non lucratif. Ce programme a aussi été pensé pour le personnel du secteur privé qui souhaite se diriger vers le public. Les cours en ligne sont donnés les soirs de semaine et peuvent être faits à temps plein ou à temps partiel. Un programme de 15 crédits dans le domaine a aussi été créé aux cycles supérieurs.