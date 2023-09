Un sondage réalisé par Léger pour le compte de Tourisme d’Affaires Québec, auprès d’une cinquantaine de membres, révèle que le manque de personnel se classe en cinquième position des préoccupations des organisateurs d’évènements. Loin d’être une nouvelle situation, l’industrie contre-attaque avec des solutions.

Julie Roy Collaboration spéciale

Pour Gilber Paquette, directeur de Tourisme d’Affaires Québec, il n’y a pas de secret pour attirer du personnel dans l’un des 15 métiers de l’industrie touristique, il faut rendre ceux-ci plus attrayants et les valoriser. Cela se résume par des conditions de travail plus intéressantes, des horaires flexibles, des salaires plus attractifs ainsi que des avantages sociaux.

Le directeur est bien conscient que de tels changements ont des impacts sur les entreprises. « Le rapport de force est du côté des employés. Il est certain que ce n’est pas évident de faire des horaires qui plaisent à tous. Cela demande des formules créatrices comme de donner quatre ou cinq jours de congé, par exemple », illustre Gilber Paquette. Autre solution envisagée, établir des stratégies de séduction comme des tournées d’écoles pour faire connaître les différentes professions du secteur.

Une gestion différente

Sur le terrain, des entreprises ont entrepris de revoir leur gestion en diminuant leurs heures d’ouverture de services connexes comme les salles à manger ou les piscines. D’autres limitent la taille des groupes des évènements d’affaires. « Certains ferment des salles ou refusent les groupes avec les plus grandes exigences, car oui, il y a une disparité entre les attentes des clients et la capacité à les servir. On voit beaucoup de filtrage vers des évènements plus simples à organiser. » Les menus sont également touchés. Il n’est plus rare de retrouver un menu avec 4 choix au lieu de 12 comme auparavant. Autre option de plus en plus appréciée, la boîte à lunch. Préparée d’avance, elle réduit la manutention du repas et diminue les besoins de personnel en salle.

PHOTO FOURNIE PAR ZIPTREK TREMBLANT Ziptrek Tremblant est une activité courue chez les touristes d’affaires.

Cibler les jeunes là où ils se trouvent

Spécialisé dans les parcours d’immenses tyroliennes, Ziptrek Tremblant est une activité courue chez les touristes d’affaires. Pour répondre à la demande, l’entreprise emploie de 60 à 70 employés et pour les saisons 2022 et 2023, elle n’a pas souffert d’un manque de personnel. Son secret ? Le recrutement, la formation et le recours à la technologie.

Snapchat, Instagram, Facebook… Ziptrek cible les jeunes là où ils se trouvent. « On met des vidéos de ce que nous faisons sur TikTok et d’autres plateformes et les candidats postulent en ligne. Ça fonctionne vraiment bien, surtout Snapchat », explique Catherine Houle, coordonnatrice au marketing. Chez Ziptrek, le taux de rétention est de 65 % d’année en année. Selon Catherine Houle, la formation n’est pas étrangère à cette performance. En plus des cours de premiers soins, les nouveaux employés sont encadrés entre 50 et 70 heures par un superviseur de parcours.

Personne n’est laissé à lui-même. L’objectif est de créer un sentiment de confiance et d’esprit d’équipe. Catherine Houle, coordonnatrice au marketing chez Ziptrek

Par ailleurs, l’entreprise n’hésite pas à dénouer les cordons de la bourse pour les activités sociales. Elle permet aussi à son personnel de monter les échelons en occupant des postes de plus en plus importants.

Ziptrek fait aussi usage de la technologie afin d’offrir la meilleure expérience possible aux clients tout en diminuant son besoin d’employés. Entre autres outils, l’application d’enregistrement, la renonciation en ligne, le système de réservation et le système de partage de vidéos numériques.