Après avoir grandement souffert de la pandémie, le milieu du tourisme d’affaires a repris ses activités à pleine vitesse. Or, alors que tout le Québec est frappé de plein fouet par la pénurie de main-d’œuvre, bien des travailleurs ont quitté le secteur pendant la pause.

« Il manque encore du personnel : les gens ne sont pas revenus à 100 % comme avant la pandémie », affirme d’emblée Gilber Paquette, directeur général de Tourisme d’affaires Québec.

En effet, seulement dans le domaine de la restauration, il y a 28 000 travailleurs de moins qu’en 2019, ce qui représente 28 % des emplois du secteur, d’après l’Institut du Québec.

Et cela n’est pas sans conséquences.

On voit par exemple certains établissements refuser des groupes trop nombreux, parce qu’ils n’ont pas le personnel nécessaire pour bien les servir. Gilber Paquette, directeur général de Tourisme d’affaires Québec

Il est d’avis qu’il est grand temps de valoriser le secteur du tourisme d’affaires. « Il faut faire le tour des écoles, expliquer aux gens pourquoi ils devraient venir travailler dans le domaine, affirme-t-il. Parce que dans les écoles d’hôtellerie, les inscriptions ont baissé. Les gens ont bien vu que l’industrie a été la première fermée et la dernière rouverte, alors ils sont allés ailleurs. »

En fait, la baisse d’achalandage avait commencé avant la pandémie. Denis Castonguay, qui était directeur de l’École hôtelière de la Capitale jusqu’en juillet, se souvient que cela remonte à 2014-2015.

« Le taux de chômage était déjà très bas, particulièrement à Québec, se souvient-il. Il y a eu un désintérêt de la jeunesse pour les métiers du secteur de la cuisine et du tourisme dont les conditions de travail et les salaires n’étaient pas des plus attrayants. Il y a eu beaucoup d’améliorations dans les dernières années à ce niveau-là, mais la pandémie est arrivée, et ça a été la catastrophe. »

Résultat ? Dans certains programmes, les inscriptions sont devenues anémiques.

Recruter à l’international

Plutôt que de s’apitoyer sur son sort, l’École hôtelière de la Capitale a décidé de se tourner vers le recrutement à l’international dès 2015.

Maintenant, environ 20 à 25 % des élèves de l’École hôtelière de la Capitale viennent de l’immigration, et c’est la raison pour laquelle le nombre d’inscriptions est très bon pour 2023-2024. Denis Castonguay, qui a dirigé l’École hôtelière de la Capitale jusqu’en juillet

PHOTO PASCAL RATTHÉ, COLLABORATION SPÉCIALE En plus de passer environ 35 heures par semaine en classe, les élèves de l’École hôtelière de la Capitale travaillent souvent une vingtaine d’heures par semaine dans l’industrie.

Il remarque que ces élèves issus de l’immigration, qui sont sur les bancs d’école environ 35 heures par semaine, vont souvent aussi travailler dans l’industrie 20 heures par semaine. « En arrivant ici, ces personnes ont besoin de travailler, alors elles se trouvent un emploi dans un restaurant, dans un hôtel, dans un service de traiteur, etc. Ça donne donc un coup de pouce à l’industrie. Plusieurs voudront aussi rester au Québec après leurs études, alors c’est vraiment positif. »

Le Centre des congrès de Québec s’en sort plutôt bien côté main-d’œuvre parce qu’il a gardé son personnel pendant la pandémie, mais il reste qu’il a aussi recours à l’immigration pour pourvoir ses postes. « Nos partenaires ont commencé à aller à l’international avant la pandémie, par exemple pour les postes en électromécanique et en entretien ménager, puis ça a repris de plus belle après », explique Marc Poirier, directeur, gestion immobilière et soutien aux évènements.

Se rapprocher des finissants

Le Centre des congrès de Québec a aussi tissé des liens avec le Centre d’études collégiales de Montmagny, qui fait partie du cégep de La Pocatière. Il offre le programme Production scénique – régie et techniques scéniques.

« Nous les avons approchés pour voir comment nous pourrions travailler ensemble et finalement, depuis mai, nous leur prêtons nos locaux avec haut plafond pour réaliser certaines étapes de la formation des étudiants, indique Marc Poirier. Nous accueillons aussi des étudiants en stage. C’est gagnant-gagnant, parce que ça les aide à offrir une meilleure formation et nous pouvons avoir un œil sur les finissants et tenter de les attirer chez nous une fois qu’ils auront leur diplôme. »

Revoir ses processus

Si les employeurs dans le domaine du tourisme d’affaires doivent être créatifs pour recruter du personnel, ils doivent aussi parfois revoir leurs façons de faire. « Comme il manque de main-d’œuvre, nous devons nous adapter pour être plus efficaces, affirme Marc Poirier. Par exemple, si nous avons le personnel sur place, nous essayons de voir ce qu’on peut faire en prévision du prochain évènement qui peut avoir lieu dans deux ou trois jours. On fait du prémontage de salles. »

Le travail de jour est aussi maintenant privilégié. « Avant, il y avait souvent du montage de soir et de nuit, souligne-t-il. Mais il est difficile en ce moment de trouver des gens qui souhaitent travailler avec ce genre d’horaires. Pour simplifier la vie de nos fournisseurs, nous essayons de concentrer le travail à faire pendant la journée. Il a fallu revoir tous nos processus. »