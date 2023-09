Le Palais des congrès de Gatineau, qui est rattaché à un hôtel Four Points by Sheraton, est le plus important centre de tourisme d’affaires de la région avec ses 14 salles totalisant 55 000 pieds carrés.

Quatrième ville en importance au Québec, Gatineau profite naturellement de sa proximité avec Ottawa, capitale nationale du Canada, pour la tenue d’évènements d’entreprises. Mais ce n’est pas une raison pour rester les bras croisés. Dans cette optique, Tourisme Outaouais vient de terminer la mise en ligne de vidéos promotionnelles qui font un tabac.

« Ce sont 14 courtes capsules virtuelles qui présentent 14 établissements et attraits de la région », explique Tracy Campbell, déléguée, marché affaires, pour Tourisme Outaouais. « C’est l’un de nos plus gros accomplissements des dernières années. C’est très efficace comme outil. J’ai un meilleur retour des clients. »

La contiguïté d’Ottawa, de son aéroport international et de sa gare de train VIA Rail fait de Gatineau une destination de choix, soutient Mme Campbell.

On mise également sur la nature environnante. L’entrée du parc de la Gatineau est seulement à 10 minutes du centre-ville de Gatineau. Le Nordik Spa-Nature, une destination en soi, puisqu’il est le plus grand spa en Amérique du Nord, est lui aussi situé à moins de 15 km. Tracy Campbell, déléguée, marché affaires, pour Tourisme Outaouais

Selon elle, les réservations se sont stabilisées au cours des derniers mois. « La folie post-COVID-19 est derrière nous, dit-elle. Les gens planifient maintenant plus d’avance. »

L’Outaouais compte quatre principaux lieux de rencontre pour la clientèle d’affaires. Trois d’entre eux sont situés à Gatineau. Le Palais des congrès de Gatineau, auquel est rattaché un hôtel Four Points by Sheraton, est le plus important de la région avec ses 14 salles totalisant 55 000 pieds carrés. La capacité d’accueil peut y atteindre 1500 convives en formule banquet.

Les autres établissements les plus connus sont le Musée canadien de l’histoire et le Hilton Lac-Leamy, qui comprend un casino et un centre des congrès. Les employés de ce dernier étaient en grève au moment d’écrire ces lignes. Il y a également le prestigieux Fairmont Château Montebello, situé à environ 45 minutes du centre-ville de Gatineau.

Bien malgré lui, Denis Carpentier, directeur des ventes au Palais des congrès de Gatineau, profite indirectement du conflit de travail à l’établissement hôtelier du lac Leamy. Mais au-delà de cette occasion conjoncturelle, le gestionnaire explique que le retour des beaux jours pré-COVID-19 était palpable.

On avait déjà des réservations jusqu’en 2028. Les évènements qui reviennent tous les ans, dont les bals de finissants, les compétitions de danse, différents salons (livre, FADOQ, etc.) et les galas (boxe, arts martiaux) sont de retour. Denis Carpentier, directeur des ventes au Palais des congrès de Gatineau

L’autre bonne nouvelle, selon M. Carpentier, est que le retour progressif des fonctionnaires fédéraux au centre-ville de Gatineau signifie l’arrivée d’une clientèle jusque-là absente depuis l’avènement du télétravail en marge de la pandémie.

« Autour de nous, il y a 28 000 fonctionnaires. Plusieurs d’entre eux retournent au bureau deux ou trois fois par semaine. Le gouvernement recommence à tenir des réunions ou à offrir de la formation dans nos installations », se réjouit Denis Carpentier.

Ailleurs en région, les Lofts du Village, à Chelsey (à 10 minutes de Gatineau), vient de doubler son offre d’hébergement, passant de 12 à une trentaine d’unités. Autrement, plusieurs établissements, dont le Château Cartier Hôtel & Resort, dans le secteur Aylmer, ont subi des rénovations ces derniers mois.