Nouvelle salle, écran géant et nouveaux lieux pour les activités de consolidation. Ottawa déborde de nouveautés pour les entreprises à la recherche d’endroits pour la tenue de réunions et de congrès ou tout simplement pour l’organisation d’évènements pouvant rallier leurs troupes. Tour d’horizon.

Nouvelle salle au Lord Elgin

Faisant partie du paysage d’Ottawa depuis 82 ans, l’hôtel Lord Elgin aura du nouveau à offrir dès le début de 2024. L’établissement quatre étoiles de 355 chambres procédera à l’inauguration d’une nouvelle salle pour les évènements et les rencontres d’affaires. Située au rez-de-chaussée, la salle qui abritait un café Starbucks est dotée de fenêtres du sol au plafond et donne accès à une terrasse extérieure. On y trouve également de l’équipement audiovisuel dernier cri. Propriété d’une famille d’Ottawa, l’hôtel Lord Elgin offre à la clientèle d’affaires 15 salles totalisant 13 000 pieds carrés. La plus grande salle peut accueillir 150 personnes en formule banquet. L’imposant hôtel est facilement reconnaissable à son architecture de style Château, son toit en cuivre et son revêtement en calcaire.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU CENTRE SHAW Le Centre Shaw se vante d’être la plaque tournante des réunions et des congrès à Ottawa.

Un écran gigantesque

Le Centre Shaw se vante d’être la plaque tournante des réunions et des congrès à Ottawa. L’immense édifice au dôme de verre est l’hôte de 450 évènements par année et attire près de 250 000 visiteurs de partout dans le monde. L’endroit vient d’installer, à six mètres du sol, un immense écran DEL de près de sept mètres (23 pieds) de largeur. Relié à un hôtel Westin de 492 chambres et suites, de même qu’au centre commercial de trois étages CF Rideau, le Centre Shaw a reçu en 2020 le titre de meilleur centre des congrès au monde décerné par l’International Association of Conference Centres (IACC). Le Centre Shaw dispose d’environ 200 000 pieds carrés d’espace utilisable, réparti dans 28 salles, dont l’une peut accueillir 6000 personnes assises.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE MAISON RIVERAINE DE LA CCN À la recherche d’un endroit sortant de l’ordinaire pour tenir une activité de groupe ? La Maison riveraine de la Commission de la Capitale Nationale (CCN) est l’endroit tout trouvé.

Au bord de la rivière des Outaouais

À la recherche d’un endroit sortant de l’ordinaire pour tenir une activité de groupe ? La Maison riveraine de la Commission de la capitale nationale (CCN) est l’endroit tout trouvé. Cet ancien hangar à bateaux, situé en bordure de la rivière des Outaouais, a été rénové à grands frais par la CCN et vient tout juste d’ouvrir ses portes. Classé bâtiment patrimonial, il compte notamment une salle de bal pouvant accueillir entre 10 et 200 personnes. L’endroit offre des activités de consolidation d’équipe. Le stationnement y est toutefois limité et le réseau de transports en commun ne s’y rend pas. On y va donc à pied ou à vélo en empruntant la promenade Sir-George-Étienne-Cartier. En juillet et en août, les quais flottants forment une piscine avec deux couloirs de natation. Le traiteur ByTown Catering est responsable des locations de salles.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU MANOR LOUNGE Ottawa a une grande offre de jeux d’évasion. Le plus récent à avoir ouvert ses portes est le Manor Lounge, rue Elgin, à deux pas de la colline parlementaire.

Paradis des jeux d’évasion

Ottawa a une grande offre de jeux d’évasion. Le plus récent à avoir ouvert ses portes est le Manor Lounge, rue Elgin, à deux pas de la colline du Parlement. Il peut accueillir jusqu’à 600 personnes pour quelques heures ou une journée entière. Outre les installations pour les jeux d’évasion (où l’on doit tenter de s’échapper d’une pièce en un temps limité), on y trouve un service complet de restauration, ainsi que de nombreux jeux d’habileté qui permettent de décrocher de son téléphone portable. Les propriétaires du Manor Lounge possèdent trois autres sites dans la grande région d’Ottawa. Celui situé à Carp, à environ 30 minutes du centre-ville, se targue d’être le plus important site de jeux d’évasion au monde. Il est aménagé dans un ancien abri antinucléaire souterrain de quatre étages.