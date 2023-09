La pandémie est derrière nous et de plus en plus de nouvelles installations ouvrent leurs portes à Montréal, offrant de nouvelles expériences. Plusieurs ont des offres adaptées pour les groupes d’affaires. En voici quatre.

Une nouvelle vue unique

Ouverte depuis fin mai, la Tour du Port de Montréal, d’une hauteur de 65 m, offre une vue sur la ville et sa cage de verre permet même d’avoir un panorama de 360 degrés. Ce nouvel attrait touristique situé en bordure du fleuve Saint-Laurent propose aussi des capsules en réalité augmentée pour découvrir des lieux et des moments historiques de Montréal. Pour les groupes, il est possible de louer le foyer multifonctionnel situé au rez-de-chaussée, qui peut accueillir 200 personnes en formule cocktail. L’observatoire, avec sa vue sur la ville, peut aussi recevoir 200 personnes en formule cocktail. Vous avez un petit groupe ? La salle de réunion Sylvie-Vachon peut accueillir 25 personnes en formule cocktail et 12 en formule table ronde.

Un peu de mystère

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Le tunnel à vortex du Musée des illusions

Après Toronto, Montréal a son Musée des illusions depuis juin. Situé dans le Vieux-Montréal, il présente des salles aux perspectives changeantes et différents types d’installations. L’une des attractions principales est le tunnel à vortex qu’il est difficile de traverser en gardant son équilibre. Dans une ambiance ludique, les visiteurs et visiteuses sont invités à toucher les œuvres, à les expérimenter et à immortaliser le moment en photo. L’espace est personnalisable et il peut être loué pour tenir différents évènements, comme des fêtes, des activités de formation, de réseautage et de consolidation d’équipe. Le Musée propose d’ailleurs une variété d’activités interactives conçues pour favoriser la collaboration, la communication et la créativité, mais aussi pour passer du bon temps entre collègues.

Le luxe a un nouveau nom

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Le Crystal, fermé au début de la pandémie, a été rouvert en mai sous la bannière internationale Warwick.

Le Crystal, fermé au début de la pandémie, a été rouvert en mai sous l’enseigne internationale Warwick. Situé à l’angle du boulevard René-Lévesque et de la rue de la Montagne, l’hôtel de luxe compte 131 chambres, dont beaucoup disposent d’une cuisinette. Le Crystal a aussi une piscine intérieure, un centre de conditionnement physique, un stationnement souterrain, un spa et neuf espaces pour tenir des évènements, du salon intime à la salle de bal. Chaque espace est muni de baies vitrées pour offrir un maximum de lumière naturelle et une vue sur la ville. Le Lounge Bishop, avec sa terrasse chauffée, est idéal pour accueillir les invités lors des pauses et de petites réceptions. L’hôtel accueille aussi le restaurant thaï Siam Centre-ville.

En plein cœur de la ville

IMAGE TIRÉE DE FACEBOOK Le belvédère, avec sa fenestration abondante et sa vue sur la nouvelle esplanade Tranquille, peut accueillir des réceptions pouvant compter jusqu’à 60 personnes.

Le Centre d’histoire de Montréal est devenu le Centre des mémoires montréalaises et s’est installé à l’angle de la rue Sainte-Catherine et du boulevard Saint-Laurent. On y trouve des expositions, une boutique-café et quelques espaces locatifs. Le cabaret, une salle de spectacle avec équipement audiovisuel, peut accueillir jusqu’à 110 personnes. Le belvédère, avec sa fenestration abondante et sa vue sur la nouvelle esplanade Tranquille, permet d’organiser des réceptions pouvant accueillir jusqu’à 60 personnes. Pour organiser de petites rencontres de 35 personnes maximum, le Centre des mémoires montréalaises propose deux salles, dont une avec accès à une cuisinette tout équipée. L’aire de restauration Le Central est aussi accessible à partir du rez-de-chaussée de ce nouveau lieu.