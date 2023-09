Décembre 2022, l’hôtel Mont Gabriel entame sa plus importante fin de semaine après deux ans de pandémie. À 10 h du matin, un incendie se déclare et ravage deux salles, sans parler de la fumée qui envahit tous les espaces. La tragédie est pourtant devenue une bénédiction. L’établissement profite en ce moment d’une cure de jouvence et devrait de nouveau accueillir les clients en juin 2024. Coût de l’investissement : 25 millions.

Julie Roy Collaboration spéciale

Qui dit rénovations dit souvent « tant qu’à faire ». Le Groupe Tidan, gestionnaire de l’hôtel, a ainsi décidé d’améliorer tous les espaces et même d’agrandir. Ce sont 3500 pi⁠2 d’espace de réunions qui seront ajoutés à ceux qui étaient déjà existants. « Cela va permettre d’avoir des emplacements plus intimes et plus polyvalents », explique Jessica Croteau, directrice générale adjointe de l’établissement. À cela s’ajoutent des salles fenestrées du plafond au plancher afin que les visiteurs puissent voir à l’extérieur.

Notre but est de permettre à la nature d’entrer dans les réunions. Jessica Croteau, directrice générale adjointe de l’hôtel Mont Gabriel

La technologie n’est pas en reste. L’hôtel a modernisé son réseau internet avec bande passante avec des connexions sécurisées, ajouté de l’équipement audiovisuel à la fine pointe et des projecteurs intégrés à même l’environnement des salles. « Les écrans vont désormais être placés aux bons endroits sans que cela jure dans le décor », affirme Jessica Croteau.

IMAGE FOURNIE PAR L’HÔTEL MONT GABRIEL L’hôtel a modernisé son réseau internet avec bande passante avec des connexions sécurisées.

Situé en haut de la station de ski Sommet Gabriel, le lieu fera aussi une grande place au paysage avec un tout nouvel aménagement de la terrasse. « On souhaite faciliter la consolidation d’équipe, les cocktails, et créer des espaces plus intimes pour les groupes d’affaires. »

100 employés à séduire

Au moment du sinistre, plus de 100 employés travaillaient dans l’entreprise. Une main-d’œuvre qu’il faudra reconquérir au moment de l’ouverture. Déjà, des stratégies ont été mises en place. « On souhaite aller chercher des retraités, faire des partenariats avec des entreprises saisonnières, établir des horaires flexibles. On pense également loger certains d’entre eux dans nos condos. L’incendie nous permet aussi de repenser à leur bien-être. La salle du personnel sera complètement réaménagée avec des divans, une douche, etc. », énumère Jessica Croteau.

En attendant l’ouverture, il est déjà possible pour les clients d’affaires de réserver pour leur prochain évènement.

