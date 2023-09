L’économie de Laval se renouvelle avec quatre nouveautés dans le tourisme d’affaires, chacune apportant une perspective économique unique et favorisant la croissance régionale. Laval démontre ainsi comment l’innovation économique et l’expérience touristique peuvent s’harmoniser. Voici quatre innovations dans le tourisme d’affaires lavallois de 2023.

Mia Bellemare Collaboration spéciale

Bienvenue au château

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Le Château Taillefer-Lafon allie production vinicole et évènements d’affaires.

Au cœur du quartier Sainte-Dorothée, le Château Taillefer-Lafon, construit en 2004, allie production vinicole et évènements d’affaires. Il propose une expérience immersive grâce à sa grande salle de réception, son jardin pittoresque et ses espaces de dégustation. Premier vignoble québécois autorisé à arborer la désignation « Château », ses premières vignes, plantées en 1999, ont donné vie à divers cépages. Ayant pris un nouvel essor à la suite de la pandémie, le Château Taillefer-Lafon est devenu un lieu de choix pour l’organisation d’évènement d’affaires dans la région métropolitaine. À seulement 10 minutes de Montréal, il marie la campagne à la ville. Partenaire fidèle de traiteurs renommés, le Château a attiré près de 150 évènements d’affaires l’an dernier, pour une variété d’entreprises, allant des cabinets d’avocats aux entrepreneurs en construction.

Du tout neuf

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE L’hôtel Marriott Courtyard, au sein du complexe Espace Montmorency, à Laval

En décembre, Laval accueillera l’hôtel Marriott Courtyard, au sein du complexe Espace Montmorency. En gestation depuis plusieurs mois, cet hôtel de 188 chambres réparties sur 10 étages redéfinit l’offre touristique d’affaires à Laval. L’établissement sera doté d’un restaurant, du premier toit-terrasse à Laval et de plus de 4000 pi⁠2 d’espaces de réunion spécialement adaptés aux gens d’affaires. Le projet de 45 millions de dollars sera géré par Urgo Hotels & Resorts Canadian Operations, une société spécialisée dans la promotion hôtelière, dont la filiale canadienne se charge de 11 autres propriétés à travers la province. L’hôtel est situé à l’angle des rues Lucien-Paiement et Claude-Gagné, et sera directement lié par un passage souterrain à la ligne orange du métro, qui permettra aux utilisateurs du complexe d’accéder au centre-ville de Montréal en une vingtaine de minutes.

Au bord de la rivière des Mille Îles

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Le parc de la Rivière-des-Mille-Îles

Au cœur de l’île, une tout autre facette du tourisme d’affaires émerge, mélangeant nature et installations modernes. En 2019, la Ville a érigé un nouveau bâtiment au parc de la Rivière-des-Mille-Îles, géré par Éco-nature. Ce bâtiment écologique, un investissement de 10 millions de dollars, a été conçu selon les normes LEED, avec un toit végétal et une gestion innovante de l’eau. Le parc, situé entre la route 117 et l’autoroute 15, répond à la soif d’expériences en plein air stimulée par la pandémie en proposant diverses activités nautiques. Les installations offrent une variété d’options pour les rencontres professionnelles ainsi qu’une expérience complète arrimant le développement d’affaires et le renforcement d’équipe.

Nouvelle salle au collège

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE La nouvelle salle multifonctionnelle du collège Montmorency

L’offre touristique de Laval s’enrichit avec l’ouverture récente de la salle multifonctionnelle du collège Montmorency, à la suite de la construction du nouveau pavillon Guy-Rocher. Cette salle polyvalente, pouvant accueillir plus de 400 personnes, incarne le mariage entre technologie, lumière et acoustique exceptionnelle. Elle constitue un espace idéal pour des évènements conventionnels, tout en offrant un accès fluide aux visiteurs, étant située en face de la station de métro Montmorency.