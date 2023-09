La clientèle d’affaires est bien différente de celle d’agrément et pour l’accueillir, il faut investir afin de pouvoir satisfaire ses besoins particuliers. C’est ce que l’on a fait récemment dans de nombreux établissements de l’Estrie. En voici quatre à découvrir pour organiser des évènements d’affaires tout en permettant aux personnes participantes de profiter des beautés de la nature.

Bienvenue au manoir

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Le Manoir Hovey

De grandes rénovations ont été réalisées récemment au Manoir Hovey, un établissement cinq étoiles qui affiche souvent complet, membre du réseau Relais & Châteaux. On y a aménagé un spa en bordure du lac Massawippi. En plus de l’expérience thermale, avec piscine extérieure ouverte toute l’année, différents soins sont offerts, comme des massages, soins des mains et des pieds. Trois chambres ont aussi été ajoutées dans cette portion de l’établissement. En plus d’un espace de réunion traditionnel, différents aménagements peuvent être réalisés, par exemple au restaurant Le Hatley, au bistro Le Tap Room, ainsi que sur le site extérieur du Manoir Hovey pour répondre aux besoins de groupes. Dans les prochains mois, on commencera la construction d’un nouvel édifice de 12 chambres et suites qui amènera le nombre total de portes du Manoir Hovey à une cinquantaine.

Cinq nouvelles salles

PHOTO FOURNIE PAR RIPPLECOVE HÔTEL & SPA Trois nouvelles salles ont été aménagées pour les évènements au Ripplecove Hôtel & Spa situé à Ayer’s Cliff.

Trois nouvelles salles ont été aménagées pour les évènements au Ripplecove Hôtel & Spa situé à Ayer’s Cliff. Équipés de toute la technologie nécessaire pour accueillir des réunions, présentations et réceptions, le salon Abénakis a une superficie de près de 1054 pi⁠2, la salle Inspiration, de près de 1162 pi⁠2 et la salle Harmonie, de 2841 pi⁠2. Au total, l’établissement a maintenant à son offre six salles, baignées d’une lumière naturelle, dont certaines ont une vue sur le lac Massawippi. Situé à 1 h 30 minutes de Montréal, le Ripplecove Hôtel & Spa comprend 73 unités d’hébergement en plus d’un restaurant doté d’une terrasse sur le bord de l’eau. Le site comprend aussi une piscine extérieure, un centre de conditionnement physique ainsi qu’un centre de santé avec massages et soins corporels à la carte.

Nouveau pavillon à Eastman

IMAGE FOURNIE PAR LE SPA EASTMAN Deux nouveaux pavillons écologiques d’hébergement ont été construits au Spa Eastman.

Deux nouveaux pavillons écologiques d’hébergement ont été construits au Spa Eastman. Baptisés Oasis, ces complexes hôteliers de 6 chambres chacun avec espaces de réunions intérieurs et extérieurs peuvent accueillir des groupes de 6 à 24 personnes. Ces lieux de rassemblement ont été conçus pour créer des connexions entre les gens et la nature. Ainsi, le Spa Eastman, fondé en 1977, peut recevoir des retraites de clientèles d’affaires à la recherche d’un plus grand bien-être en faisant de la place notamment à une alimentation saine grâce à son restaurant Cuisine Tonique, à des pauses en pleine conscience avec ateliers guidés, en commençant le tout par un massage. Des coachs certifiés peuvent aussi concevoir un programme personnalisé pour répondre aux besoins de chaque groupe.

Vous avez dit Zoobox ?

PHOTO FOURNIE PAR VERTENDRE Quinze nouveaux Zoobox, des refuges en forêt autonomes en énergie, ont été ajoutés chez Vertendre.

Quinze nouveaux Zoobox, des refuges en forêt autonomes en énergie, ont été ajoutés chez Vertendre, à Eastman, près du mont Orford. Ils peuvent héberger de quatre à six personnes et comprennent notamment une roue de hamster format humain pour générer de l’électricité et un mur d’escalade intérieur : l’idéal pour créer des activités de consolidation d’équipe ou des séances de remue-méninges. On peut cuisiner dans les Zoobox, ou encore, on fait appel à un chef traiteur local. Vertendre propose aussi des chalets de luxe écologiques tout équipés pour six à huit personnes avec de l’espace pour tenir des rassemblements. Le site comprend également 15 kilomètres de sentiers et 2 lacs avec possibilité de se baigner, de faire du canot, du kayak, de pêcher et de patiner l’hiver.