En moins de cinq ans, WattByWatt, une jeune pousse lavalloise spécialisée dans la pérovskite synthétique, a doublé la surface de son laboratoire et caresse maintenant l’idée de construire une usine qui va manufacturer 1 gigawatt de panneaux solaires.

Julie Chaumont Collaboration spéciale

« Il y a deux ans et demi, tout ce qu’on avait, c’était un PowerPoint et un petit échantillon de laboratoire », raconte Pierre Des Lierres, directeur du développement des affaires de WattByWatt. « Aujourd’hui, on a un panneau qui est prêt à être commercialisé, ce qui n’était pas le cas il y a de ça quelques mois. »

L’expansion se fait à vitesse grand V pour cette PME qui s’est installée début juin dans un laboratoire flambant neuf de 5000 pi⁠2 situé sur le boulevard Armand-Frappier. « C’est déjà trop petit parce qu’on est déjà en expansion, mais c’est parfait. On a un lab incroyable. On va pouvoir faire des petites séries, c’est-à-dire qu’on va pouvoir envoyer à des partenaires potentiels des centaines ou peut-être 1000 panneaux pour tester sur divers produits », continue avec enthousiasme M. Des Lierres.

Technologie brevetée

Imaginez ne plus avoir à brancher vos appareils électroniques pour les recharger. C’est ce que propose de faire WattByWatt avec la pérovskite, un minéral qui a des capacités photovoltaïques comme le silicium (constituant des panneaux solaires) et que la jeune pousse synthétise à 100 % en laboratoire. « Ce qui est fabuleux, c’est que la pérovskite, contrairement au silicium, fonctionne avec la lumière artificielle. Donc, ça fonctionne dans votre cuisine, le soir, avec votre lumière. On veut arriver à ce que sur le dos de votre téléphone ou même à l’écran – parce que ça serait possible –, il y ait ce panneau qui capte la lumière chez vous et qui permet de recharger votre téléphone en permanence. Donc, on parle de se débarrasser du câble », explique le directeur du développement des affaires.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le nouveau laboratoire de WattByWatt

La pérovskite synthétique développée par WattByWatt se retrouve sous forme liquide et est appliquée sur des panneaux solaires afin d’en augmenter l’efficacité énergétique.

Quand on est parti, il y a deux ans et demi, on avait 3 % d’efficacité. Trois pour cent, ce n’est pas beaucoup. Aujourd’hui, on est à plus de 35 %. On a fait des progrès énormes. Pierre Des Lierres, directeur du développement des affaires de WattByWatt

Les minipanneaux solaires très flexibles mis au point par l’entreprise permettent d’alimenter plusieurs petits appareils, dont téléphones, manettes et avertisseurs de fumée. WattByWatt est également très avancée avec certains partenaires pour fournir différents capteurs de transmission dans les usines, les entrepôts et les hôtels. « Dans les hôtels, les serrures de chambre sur lesquelles vous tapez la carte, on pourrait développer une serrure avec panneau », précise Pierre Des Lierres. Ainsi, exit les batteries à changer tous les deux ans. Selon le directeur du développement, l’utilisation de la pérovskite synthétique permettrait de sauver plus de 15 milliards de batteries par année.

Éduquer, négocier et gérer les attentes

La révolution énergétique proposée par WattByWatt semble si parfaite qu’on ne peut que se demander pourquoi ses fameux minipanneaux solaires ne sont pas déjà commercialisés à grande échelle. « Ça, c’est ce qu’on appelle manage the expectations, répond Pierre Des Lierres. Il faut éduquer le marché sur la pérovskite. Ça, ça coûte très cher. Parfois, mieux vaut arriver deuxième sur le marché. Ça, c’est stratégique. »