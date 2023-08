Jusque dans les petits détails, des animations lumineuses à la touche très mécanique en passant par les possibilités de personnalisation, l’ensemble clavier-souris de REDMAGIC est conçu pour faire plaisir à son public cible, les amateurs de jeu vidéo. Il faut y mettre un prix conséquent, s’y retrouver dans les nombreux réglages et aimer ce type de design. Et la compatibilité aux Mac peut être problématique.

On aime

Lancé ce printemps, l’ensemble REDMAGIC de deux accessoires cruciaux pour le jeu vidéo, le clavier et la souris adaptés, vient compléter l’offre du fabricant chinois Nubia, spécialisé dans ce créneau depuis 2019 avec ses téléphones ultrapuissants. Commençons par le plus costaud, le clavier mécanique, une grosse bête de 1165 grammes avec de grosses touches bien cliquables. En comparaison, le Magic Keyboard d’Apple fait un 371 petits grammes.

Le clavier est lourd, donc, solide, manifestement fait pour durer. On nous promet pas moins de 100 millions de frappes, et on croit le fabricant sur parole. L’espace d’abaissement des touches de 3,5 mm n’empêche pas son agilité et sa sensibilité, qui est étonnante. L’utilisation au quotidien, pour écrire ou pour naviguer, est agréable, comme bien sûr pour les jeux vidéo.

Les touches les plus importantes, notamment celle de Retour, la barre d’espace et les quatre flèches, sont recouvertes d’un plastique plus rugueux rouge.

La première surprise dans la boîte, c’est un outil spécialement conçu pour détacher et replacer à son goût, avec d’autres designs disponibles sur le marché, certaines touches.

On peut le brancher de trois façons différentes : avec le câble en fibre tressée fourni, passant de USB-C à USB-A (fleur subtile aux joueurs qui comptent encore beaucoup sur cet ancien standard), en Bluetooth ou 2,4 GHz, avec un récepteur amovible encastré sous le clavier. La pile en mode sans fil contient 4000 mAh, de quoi fournir 28 h d’autonomie avec les lumières allumées, quelque 200 lumières éteintes. Nous avons bien sûr utilisé le fil, tellement plus sûr et stable.

On n’a pas encore abordé le plus spectaculaire qui apparaît au branchement, les nombreuses lumières multicolores qui s’animent. On peut les configurer, en vitesse ou en dix motifs, et les éteindre, directement sur le clavier avec la touche Fonction ou avec le logiciel maison de REDMAGIC.

L’autre petite surprise, c’est un bouton rond en haut à droite, qui contrôle un écran d’environ 5 cm par 3 sur lequel s’affichent notamment le volume, la luminosité, la vitesse et la couleur des animations lumineuses. Cet écran, à partir du logiciel REDMAGIC, est configurable et on peut notamment remplacer le logo du fabricant par une photo personnalisée.

Il faut être patient : y envoyer une photo prend environ cinq minutes, mais ça fonctionne sans bogue.

Passons à la souris, moins spectaculaire mais plutôt efficace. D’abord, à 75 grammes, elle est toute légère même si elle donne elle aussi une impression de solidité. La promesse, ici, est de 80 millions de clics. Elle se démarque par une sensibilité évidente à la première touche, avec un capteur qu’on peut configurer jusqu’à 26 000 DPI et une rapidité de réponse extrême à 1 ms. On a droit ici aussi aux petites lumières animées, moins complexes, avec trois motifs passant à travers la palette des couleurs.

Les trois possibilités de branchement, avec leur câble ou leur adaptateur inclus, sont encore offertes et la pile de 450 mAH promet une centaine d’heures d’autonomie. Deux petits boutons supplémentaires sur le côté droit attendent qu’on leur attribue des commandes par le logiciel REDMAGIC, et les boutons principaux peuvent également être réattribués.

Enfin, un ensemble de collants est offert en prime dans la boîte. Ces ajouts en caoutchouc viennent s’ajouter aux boutons déjà existants pour donner une meilleure prise en main.

On aime moins

À 298 $ US pour l’ensemble, soit 405 $ CAN, on n’a pas affaire à des accessoires abordables. On trouve cependant bien plus cher pour le « gamer » qui veut le nec plus ultra, et c’est ce dont il s’agit ici.

Difficile de trouver clairement toutes les configurations de ce clavier-souris. Le manuel est très minimal, le logiciel aussi, il faut aller faire un tour sur le site de REDMAGIC pour débusquer tous les secrets – et ils sont nombreux – de ces accessoires.

Oui, le clavier et la souris sont compatibles avec Mac, mais minimalement. Le logiciel de configuration n’est offert qu’en Windows et notre MacBook Air s’est déconnecté à quelques reprises du clavier. Il a fallu retirer puis réintroduire le câble pour retrouver la connexion. On s’en doute, le Mac n’est pas tout à fait la préoccupation principale d’un fabricant spécialisé en jeu vidéo.

On achète ?

REDMAGIC nous confirme avec ces accessoires ce dont on se doutait : ce fabricant est réellement à l’écoute des « gamers » et sait doter ses produits des petites touches bien pensées pour leur faire plaisir. Le clavier et la souris sont aussi efficaces que plaisants, en design et en ergonomie.

Un très bon achat, pas de doute, pour l’amateur de jeu vidéo sur PC. Pour le commun des mortels, on a affaire ici à des accessoires solides et qui ont plus de répondant et de fonctions que ceux auxquels on est habitué. Beaucoup plus, probablement, que ce dont a besoin l’utilisateur moyen.