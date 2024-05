(San Francisco) L’éditeur américain de jeux vidéo Take-Two Interactive, la maison mère de Rockstar Games, a annoncé jeudi que le très attendu jeu vidéo Grand Theft Auto VI sortirait à l’automne 2025.

Agence France-Presse

Le studio Rockstar avait déjà indiqué, lors de la parution de la bande-annonce, que le prochain opus de la franchise à succès serait disponible l’année prochaine, sans donner plus de détails.

« Les consommateurs attendent ce titre avec une impatience sans précédent et nos attentes quant à son succès commercial ne cessent de croître », a déclaré Take-Two Interactive dans son communiqué de résultats trimestriels.

Les dirigeants ont éludé les questions visant à obtenir des détails sur GTA VI lors d’une conférence téléphonique pour les analystes financiers.

« Rockstar n’a pas donné de détails sur une possible date de sortie », a précisé Strauss Zelnick, PDG de Take-Two. « Leur magnifique bande-annonce a fait le tour de l’internet et Rockstar donnera plus d’informations en temps voulu ».

La bande-annonce sortie en décembre a montré des courses-poursuites, des fêtes sur des yachts, et, pour la première fois, un personnage féminin principal.

Le jeu vidéo va ainsi revenir à « Vice City », un cadre inspiré de Miami, et promet à nouveau aux fans de jouer aux gangsters, des villas de Floride à la prison.

La vidéo de promotion avait été vue plus de 42 millions de fois sur YouTube près de sept heures après sa mise en ligne.

Sorti il y a dix ans, le volet précédent, GTA V, s’est vendu à plus de 200 millions d’exemplaires, selon M. Zelnick.

Son succès n’a pas été exempt de polémiques, notamment en raison de l’aspect sulfureux du jeu qui met en scène des individus aux comportements délictueux et qui incite, selon ses détracteurs, les joueurs à reproduire dans la vie réelle les actes de leur personnage. Des accusations rejetées par Take-Two.