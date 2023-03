Génie

FNX-INNOV, un géant encore peu connu

Elle figure parmi les cinq plus grandes firmes d’ingénierie au Québec, travaille à la déconstruction du pont Champlain et a participé à la réfection de l’échangeur Turcot et du pont de l’île d’Orléans. Pourtant, FNX-INNOV n’est pas connue du grand public. Présentation.