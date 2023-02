Sarah Gagnon-Turcotte, directrice, adoption de l’innovation et de l’IA, au Conseil de l’innovation, et Luc Sirois, innovateur en chef du Québec et directeur général du Conseil de l’innovation du Québec

Le Forum IA Québec s’est récemment joint au Conseil de l’innovation. L’objectif : mieux utiliser l’intelligence artificielle comme levier d’innovation dans tous les secteurs d’activité et toutes les régions du Québec.

Caroline Rodgers Collaboration spéciale

« Le Forum IA Québec a été créé dans la foulée de la stratégie québécoise pour l’essor de l’intelligence artificielle (IA) adoptée en 2018 », dit Sarah Gagnon-Turcotte, directrice, adoption de l’innovation et de l’IA, au Conseil de l’innovation. « Son objectif était de s’assurer que le Québec bénéficie réellement des retombées de l’IA, puisque nous sommes privilégiés, ici, d’avoir un bassin de talents extraordinaires, avec des sommités comme Yoshua Bengio, pionnier dans le domaine. »

Créé en 2020 par le ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec, le Forum IA Québec a mobilisé l’écosystème de l’intelligence artificielle québécois. Il a notamment permis la réalisation d’études et la création de la Vitrine IA Québec, qui donne l’occasion de mettre les entreprises souhaitant utiliser l’IA en relation avec les outils et les ressources dont elles ont besoin.

« C’était un mélange entre un groupe de réflexion et une grappe industrielle, ajoute-t-elle. On cherchait à comprendre les bonnes pratiques et à les faire partager, tout en étant à l’écoute des besoins, sur le terrain, pour en faire part au gouvernement. »

« De son côté, la mission du Conseil de l’innovation est de développer celle-ci dans toutes les sphères de la société québécoise, en mettant l’accent sur les entreprises, l’adoption des technologies et la transformation numérique », explique Luc Sirois, innovateur en chef du Québec et directeur général du Conseil de l’innovation du Québec.

Faire croître l’IA

L’intégration du Forum IA Québec au Conseil de l’innovation vise donc à amener le développement de l’IA à un niveau plus élevé et à amener l’IA dans l’industrie et les entreprises.

On veut que les entreprises et la société bénéficient le plus possible de la recherche et des talents en IA qu’on a ici. Luc Sirois, innovateur en chef du Québec et directeur général du Conseil de l’innovation du Québec

Selon le Global AI Index de Tortoise Media, une étude réalisée en partenariat avec le Forum IA qui évalue les performances d’une quarantaine de pays de partout dans le monde, le Québec se classe septième au monde en IA, devant Israël, et juste après l’Allemagne.

« En intégrant le Forum IA au Conseil de l’innovation, on veut mettre l’accent sur le fait que l’IA est un levier d’innovation exceptionnel qui peut bénéficier à tous les secteurs et à toutes les régions au Québec, dit Sarah Gagnon-Turcotte. C’est comme ça qu’on va demeurer en tête du peloton. »

Plusieurs secteurs

Concrètement, le Conseil déploie déjà tout un réseau de conseillers en innovation sur le terrain. Ceux-ci travaillent en développement économique et aident les entreprises à innover. Au Québec, de nombreuses entreprises connaissent l’existence de l’IA, mais ne croient pas que celle-ci s’applique à leur secteur d’activité.

« L’agriculture, entre autres, peut bénéficier de l’IA, pour améliorer sa productivité et minimiser l’usage de produits chimiques, entre autres, grâce aux données captées et analysées par l’IA, dit Luc Sirois. Dorénavant, nos conseillers vont pouvoir aiguiller les entreprises vers les bons chercheurs et les bonnes ressources en IA. On va faire d’une pierre deux coups. Si une entreprise a un problème à résoudre, nos conseillers vont pouvoir l’aider à trouver des solutions en intelligence artificielle. »