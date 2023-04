Chaque lundi, nous vous présentons une entreprise qui innove.

Le produit

« Le froid au Québec, on est bons là-dedans, maintenant, comment peut-on en faire un produit ? » C’est par une glaciale journée de janvier, en 2013, que Julien Michalk s’est posé cette question. Il y répondra – après quatre ans « de bricolage » – en mettant au point Ufrost, une machine capable de geler de la vodka, par exemple, en peu de temps, en utilisant du CO 2 recyclé.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Julien Michalk, fondateur et président d’Ufrost

« C’est le micro-ondes du froid, illustre M. Michalk, fondateur et président d’Ufrost. C’est un outil qui est capable de geler ou de refroidir n’importe quoi extrêmement rapidement. On utilise du CO 2 recyclé pour le faire et ça descend à -100 oC en l’espace de quelques secondes. »

« C’est assez puissant pour geler de l’alcool. De la vodka, vous la mettez dans votre congélateur et ça ne gèlera jamais parce que votre congélateur n’est pas assez froid. Nous, en une minute, on peut faire un cube de vodka. »

L’utilisation

Ufrost a été fondée en 2016 par M. Michalk et sa cousine. Celle-ci a finalement quitté le navire, « l’entrepreneuriat n’étant pas pour elle ». Puis, en 2021, de nouveaux investisseurs ont décidé d’embarquer dans l’aventure des cubes gelés. Depuis lors, une première version de la machine est utilisée dans l’évènementiel. Et c’est l’équipe d’Ufrost qui se présente – avec la machine – dans les fêtes ou les congrès pour préparer des cocktails inédits. L’entreprise montréalaise compte maintenant une trentaine d’employés, dont deux ingénieurs en recherche et développement.

« On a un service de bar givré. On vous fait, par exemple, un cocktail blanc avec une partie givrée, ça peut être un cube rouge à l’alcool. Quand ça fond, ça fait changer votre cocktail de couleur et de goût », décrit Julien Michalk, ingénieur de formation.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE L’équipe d’Ufrost se présente – avec la machine – dans les fêtes ou les congrès pour préparer des cocktails inédits.

La machine permet de générer huit portions gelées de la grosseur d’un macaron en une utilisation.

L’entreprise prépare également des bouchées givrées composées notamment d’alcool et de sirop. Avec ce service, Ufrost s’est donné comme objectif « de donner une valeur ajoutée au froid ».

L’avenir

D’ici un mois ou deux, une version améliorée et plus petite de la machine, l’Ufrost Pro, verra le jour. Son prix ? : 4000 $. Celle-ci sera destinée aux restaurateurs qui souhaitent notamment bonifier leur offre de cocktails. Il sera possible pour ceux-ci de la louer. Plusieurs établissements seraient sur la liste d’attente.

Mais Julien Michalk ne s’arrêtera pas là. Il veut éventuellement faire son entrée dans la cuisine des Québécois. « D’ici de trois à cinq ans, on veut faire un modèle pour la maison, style Soda Stream ou Nespresso. »

L’entreprise pourrait également étendre ses tentacules à l’extérieur du Québec. Ufrost ouvrira un bureau à Toronto à l’automne et elle pourrait faire son entrée aux États-Unis en 2024. « On veut faire rayonner le froid québécois sur tous les comptoirs de cuisine du monde », dit Julien Michalk.