Depuis trois ans, l’entreprise montréalaise MEDFAR double pratiquement de taille chaque année. Elle pourra continuer sur sa lancée avec un apport de fonds de 30 millions provenant d’Investissement Québec qui sera annoncé ce mardi.

« On a eu une croissance phénoménale au Canada, on est maintenant aux États-Unis et en Amérique latine, indique Elias Farah, PDG de MEDFAR Solutions cliniques. Les deux prochaines années, on va être très concentrés sur l’Amérique du Nord. On va utiliser les fonds pour acquérir du terrain plus rapidement. »

À l’origine, à sa fondation par deux ingénieurs en aéronautique en 2010, MEDFAR offrait un logiciel en ligne de dossier médical électronique (DME) qui a été homologué par Québec en 2013. La pandémie a forcé l’innovation et on a graduellement ajouté une série de fonctions, notamment les téléconsultations, l’échange d’informations et la prise de rendez-vous au sein d’une plateforme sécurisée, MYLE (pour « Make Your Life Easy »).

« On a travaillé fort pour évoluer d’un simple outil de dossier médical électronique à une solution intégrée de soins, résume M. Farah. Ce qu’on a cherché à faire, c’est intégrer tous les intervenants de soins dans le portail, simplifier les interactions, offrir des tableaux de bord, éliminer le fardeau bureaucratique pour les professionnels. »

De 70 employés en 2020, on est passé aujourd’hui à plus de 350. Quelque 55 % des cliniques de première ligne au Québec et 15 000 professionnels au Canada utilisent la plateforme qui gère environ 20 millions de rendez-vous de patients chaque année.

Un demi-milliard de patients

La somme de 30 millions d’Investissement Québec pour une ronde de série C est la plus importante reçue par MEDFAR. La dernière ronde de financement d’envergure, menée par Partenaires Walter Capital, avait permis de lever 25 millions.

« Ça confirme que MEDFAR est là pour la croissance, pour le long terme », estime le PDG.

« Investissement Québec est fortement engagé à soutenir le développement d’entreprises prometteuses comme MEDFAR, a déclaré par communiqué Guy LeBlanc, PDG d’Investissement Québec. Les solutions technologiques novatrices que l’entreprise a développées ont des retombées importantes dans le secteur de la santé et permettent d’accroître l’efficacité et la productivité du milieu médical, en plus d’améliorer les services aux patients. »

Elias Farah voit grand pour son entreprise. D’ici 2030, l’objectif est d’atteindre 5000 employés pour 500 000 médecins, s’occupant à leur tour de 500 millions de patients.

M. Farah donne un son de cloche rafraîchissant sur l’état du système de santé au Québec. « Les problèmes en santé existent dans le monde entier, ils ont des enjeux qui ressemblent à ce qui est vécu ici. Et c’est une entreprise avec une solution née au Québec qui peut leur venir en aide. »

À plus court terme, le 27 avril, il promet mystérieusement une annonce qui va constituer « une percée », « une solution qui va permettre à tous les Québécois d’avoir accès aux soins de première ligne, qui va vraiment désengorger l’accès ».