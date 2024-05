En faillite une fois de plus Coco Village vendue à l’ontarienne Mastermind Toys

Un an après une première faillite, l’entreprise Coco Village dépose de nouveau son bilan. Cette fois-ci, les fondateurs perdent cependant le contrôle de l’entreprise, spécialisée dans la vente en ligne de meubles et de jouets pour enfants. Elle aboutit entre les mains d’une chaîne ontarienne de boutiques de jouets, Mastermind Toys, pour un montant non divulgué.