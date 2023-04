Le plus important transformateur de porcs du Québec ferme l’un de ses quatre abattoirs de porcs de la province. L’identité de l’usine sera annoncée demain par Olymel qui a convoqué les médias au siège social de Saint-Hyacinthe. Des centaines de mises à pied sont à prévoir.

Ses quatre abattoirs sont situés à Yamachiche, Saint-Esprit, Ange-Gardien et Vallée-Jonction.

En réaction, le président des Éleveurs de porcs du Québec reste prudent pour le moment. « Nous ne pouvons pas commenter à ce stade, nous allons attendre de prendre connaissance des détails de l’annonce, a indiqué David Duval. Nous souhaitons être très clairs sur un élément cependant : aucun éleveur et éleveuse ne sera laissé derrière. La priorité de l’organisation est de s’assurer qu’il y a un minimum d’impact sur leur quotidien et nous supporterons les plus touchés. Nous travaillerons avec les différents partenaires pour y arriver. »

L’annonce est attendue. Face à ses difficultés financières, Olymel n’a pas fait de cachette sur ses intentions.

« C’est sûr qu’il va y avoir une consolidation des abattages en moins de sites ou une refonte des quarts de travail », avait affirmé en février dernier le président-directeur général d’Olymel, Yanick Gervais en marge de l’assemblée générale annuelle de Sollio Groupe coopératif. Olymel appartient à 84 % à la coopérative. On n’a pas les mêmes besoins à 81 000 cochons abattus par semaine qu’à 130 000. », avait-il précisé à cette occasion. Olymel a l’intention de réduire ses abattages de 20 %.

Aux prises avec un important déficit de main-d’œuvre, Olymel n’a plus la capacité pour abattre autant de porcs que par le passé. Il préfère en abattre moins et se concentrer sur la valorisation des pièces les plus rentables.

Olymel avait réduit ses achats de porcs de 530 000 par année à partir de mars 2002. En octobre de la même année, le transformateur menaçait de réduire son volume d’abattage de 250 000 porcs.

Ces dernières années, Olymel a annoncé la fermeture de trois usines de transformation du porc : Saint-Hyacinthe, Anjou et Blainville. Elle a aussi changé la vocation de son usine de Princeville qui ne fait plus d’abattage et qui est devenue une salle de découpe à valeur ajoutée.

En octobre 2022, le transformateur a également aboli 177 postes de cadres.

Cette restructuration fait suite à une période de forte expansion. Olymel a en effet enchaîné les acquisitions depuis 2015. Elle a acquis A. Trahan, de Yamachiche, et La Fernandière, de Trois-Rivières, en 2016, Aliments Triomphe pour 65,2 millions et l’ontarienne Pinty’s pour 226 millions en 2018 et F. Ménard, de l’Ange-Gardien, pour 605 millions en 2020, au sommet du cycle.

La viande porcine est l’un des plus importants produits d’exportation de la province avec des recettes de 2,1 milliards en 2020. On dénombre près de 2000 éleveurs de porcs dans nos campagnes.

Olymel a longtemps été la vache à lait de sa société mère, représentant environ 50 % de ses revenus.

Ce n’est plus le cas. Dans le secteur du porc frais, Olymel affirme avoir perdu 390 millions de dollars au cours des deux dernières années. Jeudi, l’entreprise a annoncé des pertes avant impôt de 445,7 millions pour 2022, comparativement à 71,8 millions pour 2021.

L’État québécois est venu à sa rescousse en injectant 150 millions en capitaux propres en mai 2021. Depuis avril 2022, les producteurs de porcs lui vendent leur production au rabais.