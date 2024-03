En s’appuyant sur son téléphone, il est possible de vivre sans portefeuille, mais cela demande de la préparation et quelques compromis.

ILLUSTRATION DEREK ABELLA, THE NEW YORK TIMES

Pour un nombre croissant de jeunes, un portefeuille rempli d’argent liquide et de cartes est aussi démodé que la manie des milléniaux de rentrer leur chemise dans leur pantalon, les socquettes et les jeans moulants. L’idéal est de n’avoir qu’un téléphone intelligent sur soi. Iykyk – « Si vous savez, vous savez » (If you know, you know, en anglais), pour ceux qui ne le savent pas.

Brian X. Chen ET Yiwen Lu The New York Times

Moi, Brian Chen, chroniqueur technologique grisonnant de 39 ans, je ne fais pas partie de ceux qui savent. Me séparer de mon portefeuille, qui contient des objets essentiels comme mon permis de conduire, est un mystère insondable. Dans un effort pour redevenir branché, j’ai donc recruté ma collègue Yiwen Lu, âgée de 23 ans, pour qu’elle demande aux jeunes comment ils vivent ainsi, puis j’ai moi-même franchi le pas.

En abandonnant mon portefeuille physique, je rejoins des jeunes comme Ruby Hegab, une étudiante de 19 ans de Fremont, en Californie. Dès qu’elle a obtenu sa première carte de crédit l’année dernière, elle a décidé d’utiliser son iPhone pour payer ses courses, les parcomètres et les repas au restaurant, ainsi que pour transporter ses cartes d’assurance.

« Si un magasin n’accepte pas Tap To Pay, je ne lui fais pas confiance », explique Hegab. Mais cela arrive rarement, car l’écrasante majorité des commerçants qu’elle visite, y compris les grandes surfaces et les boutiques familiales, acceptent désormais une forme ou une autre de paiement mobile à l’aide de services comme Apple Pay et Venmo.

Dans une enquête menée auprès d’un peu plus de 2500 Américains sur les paiements numériques, quelque 80 % des répondants de la génération Z ont déclaré utiliser des portefeuilles mobiles, et parmi eux, la moitié étaient impatients d’utiliser leur téléphone, et pas que pour payer, selon des données récentes de Pymnts Intelligence, un cabinet de recherche qui étudie le commerce.

Les jeunes utilisent de plus en plus leur téléphone à des fins pour lesquelles les adultes plus âgés utiliseraient un portefeuille traditionnel, par exemple pour transporter des documents comme le permis de conduire, les cartes d’embarquement et les billets d’entrée à des évènements. Certains de ces objets numériques peuvent être ajoutés aux applications des portefeuilles Apple et Google, tandis que d’autres, comme les cartes d’assurance, peuvent être téléchargés par l’intermédiaire d’applications tierces.

Sans portefeuille pendant une semaine, j’ai utilisé mon téléphone pour faire mes courses, aller dans des bars, au restaurant et au cinéma, et même acheter du crabe sur le bateau d’un pêcheur. Le téléphone a suffi dans presque toutes ces situations, même si payer le dîner s’est avéré plus compliqué et que l’utilisation d’un permis de conduire numérique pour acheter du vin à l’épicerie n’a pas été possible.

Si vous souhaitez vous débarrasser de votre portefeuille ou simplement réduire l’encombrement de votre poche, voici ce qu’il faut savoir.

Paiements

Dans de nombreux magasins, les utilisateurs d’Android et d’iPhone peuvent utiliser Google Pay et Apple Pay en tapant leur téléphone sur les lecteurs situés à côté de la caisse enregistreuse. De nombreux petits commerces, comme les camions-restaurants, acceptent les paiements par l’intermédiaire d’applications tierces telles que Venmo, qui vous permettent de scanner un code-barres pour envoyer de l’argent.

Cependant, il existe un risque inhérent lorsque l’on se fie entièrement à un portefeuille mobile. Abi Hoyer, 21 ans, de Punta Gorda, en Floride, a dit ne pas porter de portefeuille pour des raisons de sécurité : en cas d’agression, un voleur n’aurait que son téléphone. Il n’en reste pas moins que des voleurs pourraient effectuer des paiements et retirer de l’argent de votre compte s’ils vous forçaient à partager votre code d’accès.

C’est pourquoi il est important que les utilisateurs d’iPhone activent une nouvelle fonction de sécurité dans les paramètres, appelée Protection en cas de vol de l’appareil (Stolen Device Protection, en anglais), qui empêche l’accès aux données comme les mots de passe et les cartes de crédit stockées lorsque l’appareil se trouve dans un endroit inconnu. Quant aux utilisateurs d’Android, ils doivent connaître les étapes à suivre pour verrouiller et purger les données de l’appareil en cas de vol.

En outre, tous les commerces n’acceptent pas les paiements mobiles. Abi Hoyer l’a appris à ses dépens chez Walmart lorsqu’elle a découvert qu’elle ne pouvait pas payer ses articles et qu’elle n’avait pas son numéro de carte de crédit complet pour s’inscrire au portefeuille du magasin, Walmart Pay. Une solution : les applications de gestion de mots de passe telles que 1Password et Bitwarden peuvent stocker en toute sécurité des données sensibles, y compris les numéros de carte de crédit, au cas où vous auriez besoin de les rechercher.

Jillian Gillespie, 27 ans, de Chicago, est passée à Apple Pay après avoir perdu son portefeuille il y a plus d’un an. Cela fonctionne bien pour les restaurants rapides où l’on paie au comptoir, mais dans les restaurants assis où les serveurs déposent une addition et s’attendent à utiliser une carte de crédit, elle doit parfois compter sur des amis pour payer. Dans ces cas-là, elle utilise généralement Venmo pour rembourser ses amis.

Je n’ai pas vraiment mon portefeuille sur moi, ce qui peut parfois me coûter cher. Jillian Gillespie, 27 ans

J’ai rencontré des problèmes similaires. Sur trois restaurants, un seul m’a apporté un lecteur pour que je puisse utiliser mon téléphone pour payer, tandis que les autres m’ont demandé une carte de crédit, ce qui a obligé ma femme à payer.

Cartes d’assurance et autres documents

Les documents numérisés ou les photos de documents importants comme les cartes d’assurance maladie et d’assurance automobile sont désormais largement acceptés comme substituts des documents authentiques. Certains assureurs proposent leurs cartes numériques via leurs applications, qui peuvent être ajoutées à votre portefeuille mobile. Cependant, toutes les cartes d’assurance ne fonctionnent pas de cette manière et il peut être difficile de les retrouver au pied levé. Vous ne voulez pas être obligé de regarder des photos ou de trouver la bonne application pour charger votre carte d’assurance après un accident de voiture, par exemple.

J’ai découvert que la méthode la plus simple pour faciliter la recherche des cartes d’assurance consiste à joindre les images de toutes les cartes à une note numérique stockée sur votre téléphone.

Sur les iPhone, vous ouvrez la photo de la carte d’assurance, vous appuyez sur le bouton dans le coin inférieur gauche et vous sélectionnez l’application Notes pour enregistrer l’image dans une nouvelle note. Renommez ensuite la note « Cartes d’assurance ».

De même, les utilisateurs d’Android peuvent utiliser l’application de prise de notes Google Keep. Dans Keep, en bas de la page, appuyez sur « ajouter une image ». Choisissez ensuite la photo de votre carte d’assurance et étiquetez la note.

D’autres types de cartes et de documents, comme ma carte Clipper pour les transports en commun, mes tickets de cinéma et mes cartes-cadeaux, étaient tous assez simples à numériser : en appuyant sur le bouton « Ajouter au portefeuille d’Apple », je les ai chargés dans l’application Portefeuille sur mon iPhone.

Identification

Les versions numérisées des permis de conduire sont encore relativement récentes et sont testées dans plusieurs États, dont la Californie, l’Arizona, le Connecticut, le Maryland et l’Utah. C’est là que le portefeuille mobile n’est pas à la hauteur.

En Californie, par exemple, vous vous inscrivez au permis de conduire numérique par l’intermédiaire de l’application du Département des véhicules motorisés de Californie. L’application génère un code-barres temporaire qui peut être scanné pour vérifier votre âge et votre identité. Dans certains États, les aéroports affichent désormais des panneaux indiquant qu’ils accepteront la carte d’identité numérique des personnes qui se sont inscrites au programme PreCheck de l’Agence de sécurité des transports – mais de nombreux États n’ont pas encore participé à cette expérience, ce qui rend peu pratique le fait de laisser son permis de conduire à la maison.

La carte d’identité numérique n’est pas encore un substitut acceptable au permis de conduire physique. Le DMV de Californie indique que les forces de l’ordre ne peuvent pas accepter le permis de conduire mobile en cas d’interpellation, et la division des véhicules motorisés de l’Arizona indique que les personnes doivent toujours être en possession d’une pièce d’identité physique.

Lors de l’achat d’alcool dans plusieurs épiceries la semaine dernière, les caissiers ne connaissaient pas le permis de conduire numérique californien et ne disposaient pas d’un lecteur pour vérifier le code-barres. Dans un bar à cocktails, un videur a refusé les cartes d’identité numériques et a exigé des cartes physiques.

Il est donc préférable de continuer à porter une pièce d’identité physique. Pour ce faire, sans porter de portefeuille, vous pouvez faire comme certains jeunes et placer la carte d’identité entre le téléphone et l’étui. J’ai trouvé cette solution imparfaite, car la carte rapproche le téléphone des bords de l’étui, ce qui rend l’écran plus susceptible d’être endommagé en cas de chute.

Au bout d’une semaine, j’ai opté pour ce qui me semblait être la meilleure solution : un portefeuille magnétique qui se fixe au dos de mon téléphone et qui ne contient que deux cartes – ma carte d’identité et une carte de crédit.

J’avais l’impression de tricher. Hegab, jeune femme de 19 ans, admet toutefois qu’elle utilise un porte-cartes similaire pour ne transporter que son permis de conduire.

Dès que les permis de conduire numériques fonctionneront partout, elle s’en débarrassera.

Cet article a été publié à l’origine dans le New York Times.

Consultez l’article original (en anglais ; abonnement requis)