Brian Mulroney (1939-2024) Le grand mobilisateur de Québec inc.

On l’a beaucoup rappelé depuis deux jours, et avec raison, l’un des principaux faits d’armes de la carrière politique de Brian Mulroney a été qu’il fut l’instigateur de la conclusion de l’accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis. Un projet qui a totalement mobilisé la communauté d’affaires québécoise autour de sa réalisation.