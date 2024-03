À quelques jours du budget du Québec, une nouvelle étude torpille la politique industrielle du gouvernement, qui mise encore et toujours sur les subventions et autres formes d’aide aux entreprises pour enrichir le Québec.

Le gouvernement met le paquet sur l’industrie des batteries, avec des milliards d’aides à Northvolt, Ford et Lion Électrique, notamment. Cet afflux vient après avoir appuyé de diverses manières les Rio Tinto, Bombardier, Ubisoft, IBM et autres CGI ces dernières années.

Or, de telles politiques d’aide ont échoué à enrichir durablement le Québec, soutient une étude du Centre sur la productivité et la prospérité de HEC Montréal. Ses auteurs, notamment Robert Gagné et Jonathan Deslauriers, militent pour une réforme majeure.

« Après plus de 25 ans d’interventionnisme économique, force est de constater que la politique industrielle du Québec n’a pas produit les résultats escomptés », écrivent les auteurs⁠1.

« L’investissement privé en machines et matériel et en produits de propriété intellectuelle est faible, la croissance de la productivité demeure insuffisante pour combler le retard économique cumulé, et le niveau relatif des exportations québécoises est nettement plus faible que dans les économies occidentales de taille similaire. »

Le mois dernier, une autre étude, de l’Université de Sherbrooke, dressait des constats sévères. Elle faisait ressortir que sur les 702 entreprises du Québec qui bénéficient du crédit d’impôt pour les affaires électroniques – dont des multinationales – seulement quatre paient des impôts, au bout du compte. Pire : tout compris, le gouvernement du Québec enregistre une perte nette de 131 millions avec ces entreprises, même en tenant compte des charges sociales qu’elles versent⁠2.

Selon la nouvelle étude de HEC Montréal, ce genre de crédits et autres subventions n’ont pas significativement haussé les investissements des entreprises ni leur productivité ou innovation.

En moyenne, les entreprises du Québec investissent deux fois moins que celles des principaux pays industrialisés. Le Québec est même au dernier rang des pays comparés, à 12 658 $ d’investissement privé par emploi, loin derrière la moyenne canadienne (17 661 $), le Danemark (26 840 $) ou la France (29 258 $). La Suède est à 35 461 $ d’investissement par emploi.

Et cet écart entre le Québec et les autres pays a très peu bougé depuis 25 ans.

Pourtant, le gouvernement du Québec appuie massivement les entreprises. En 2022, par exemple, le Québec a versé 2,8 milliards de dollars en crédits d’impôt aux entreprises, entre autres, soit trois fois plus que l’Ontario, toute proportion gardée.

Un des principaux soutiens prend la forme d’un crédit d’impôt sur les salaires ou les emplois. De fait, 80 % des crédits d’impôt aux entreprises ont servi à subventionner les salaires en 2022.

Cette injection de fonds est contestable, sachant que le Québec a une pénurie de main-d’œuvre aujourd’hui, avec moins de 5 % de chômage, notamment dans le secteur informatique.

« En refusant de suspendre ce crédit, le gouvernement subventionne des entreprises d’envergure internationale, profitables, qui évoluent dans un secteur d’activité parvenu à maturité. Grâce à l’avantage conféré par le crédit, ces entreprises cannibalisent des ressources hautement qualifiées qui pourraient être employées plus efficacement dans des secteurs d’activité potentiellement plus productifs, innovateurs, ou créateurs de valeur ajoutée », selon l’étude.

Autre constat : 70 % de l’aide fiscale pour la recherche et le développement va aux grandes entreprises, comparativement à 44 % il y a une décennie. Le gouvernement a dépensé 476 millions avec de tels crédits en 2022. Or, l’impact sur la recherche serait plus grand si cette aide était versée à de plus petites entreprises, disent les auteurs.

« Il y a tout un ménage à faire dans les crédits d’impôt. Il y a plein d’affaires qui ne marchent pas. On devrait s’en tenir à quelques mesures phares, bien ciblées, pour atteindre des objectifs précis, avec des indicateurs par la suite pour vérifier l’atteinte des objectifs », dit Robert Gagné, professeur d’économie à HEC Montréal.

« Faisons confiance aux entrepreneurs québécois, ajoute-t-il. On n’arrête pas de dire qu’ils sont imaginatifs, créatifs, alors pourquoi faut-il toujours leur donner des carottes bouillies dans la bouche à la petite cuillère ? »

Ce que j’en pense ?

Avec un déficit budgétaire qui s’annonce fort élevé et des compressions à l’horizon, le gouvernement aurait intérêt à s’interroger sur les résultats réels de sa politique industrielle.

D’autant que la présence du secteur public dans l’économie du Québec est parmi les plus importantes au monde. En 2022, le poids des dépenses courantes de l’ensemble des administrations publiques représentait 49,2 % du PIB au Québec, au 5e rang mondial. La Suède est à 45,7 % et l’Ontario, à 39,5 %.

Le financement de nos programmes sociaux dépend de notre enrichissement collectif. Et la seule façon de vraiment s’enrichir sans inflation indue est de hausser notre niveau de vie. Pour ce faire, il faut augmenter la production par habitant et, plus précisément, la productivité des entreprises et donc leurs investissements dans les équipements et les logiciels.

L’étude de HEC Montréal constate que la politique industrielle du Québec n’a pas permis de hausser ces investissements par rapport à nos concurrents mondiaux.

