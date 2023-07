Le monde fonctionne grâce à l’huile végétale, cet aliment le plus consommé mondialement après le riz et le blé. Elle se retrouve dans les croissants, le lait d’avoine, les vinaigrettes pour salade, les barres de collation de l’après-midi, les produits de boulangerie, et même dans les biscuits au dessert. L’une des huiles végétales les plus prisées est sans contredit l’huile d’olive.

L’huile d’olive, normalement coûteuse, risque de le devenir encore plus durant les prochains mois. Le kilo d’huile d’olive extra vierge en Europe dépasse maintenant les 7 euros pour la première fois en raison de la sécheresse dans certaines régions productrices. En 2015, le kilo d’huile d’olive atteignait un sommet historique d’environ 4 euros. Si la tendance se maintient, le prix pourrait doubler d’ici la fin de l’année.

L’Union européenne produit les deux tiers de l’huile d’olive consommée dans le monde, les États-Unis, le Brésil et le Japon étant parmi les principales destinations. Déjà, en Europe, le prix moyen d’une bouteille d’huile d’olive a augmenté de 47 % depuis un an, selon l’Office for National Statistics du Royaume-Uni. Au Canada, le prix de l’huile d’olive a déjà augmenté de 31 % depuis un an, et de 15 % depuis janvier, selon Statistiques Canada. Nous nous attendons à ce qu’il augmente encore dans les prochains mois.

L’Espagne, le plus grand producteur d’huile d’olive, a vu sa production devenir particulièrement anémique en raison de conditions climatiques extrêmement sèches.

Par exemple, l’Espagne a produit seulement 620 000 tonnes d’huile d’olive pendant la récolte de 2022-2023, contre 1,5 million de tonnes l’année précédente. L’Italie et le Portugal, deux autres grands producteurs d’huile d’olive, ont aussi été frappés par des sécheresses extrêmes.

Autrement dit, il y a moins d’huile d’olive sur le marché, ce qui poussera les prix à la hausse pour un certain temps. L’augmentation spectaculaire du prix d’un tel produit, liquide et facilement falsifiable, ouvre la porte à la fraude. D’ailleurs, l’an passé, l’Agence canadienne d’inspection des aliments avait testé plusieurs échantillons d’huile d’olive et 14 % des cas s’avéraient frauduleux. Ce pourcentage risque d’augmenter. Lorsque les prix augmentent, la tentation de substituer à l’huile d’olive un ingrédient moins coûteux devient plus fréquente. Les huiles d’olive falsifiées peuvent contenir un mélange d’huiles végétales de qualité inférieure comme l’huile de soja, l’huile de tournesol, l’huile de palme ou l’huile de colza. Il faut donc faire très attention puisque certaines huiles de substitution peuvent être un allergène pour certaines personnes.

Mais la réalité environnementale de la production d’huile végétale n’est pas si rose.

La demande d’huile végétale a tellement progressé que nous utilisons beaucoup de terre agricole pour sa production. D’ailleurs, de 20 % à 30 % environ de l’ensemble des surfaces agricoles mondiales sont consacrées à la production d’huile végétale.

Alors, existe-t-il une autre façon plus écologique de produire de l’huile végétale comme l’huile d’olive ? L’entreprise américaine Zero Acre Farms croit que oui ; il s’agit de produire de l’huile cultivée.

L’huile cultivée résulte d’une fermentation microbienne en utilisant des micro-organismes pour produire de l’huile à partir de nutriments végétaux. Les micro-organismes métabolisent les nutriments pour accumuler de l’huile à l’intérieur de leurs cellules. Une technologie prometteuse aux États-Unis, mais non disponible au Canada.

Zero Acre Farms a déjà reçu un soutien considérable de la part d’importants investisseurs comme Richard Branson et même Robert Downey Jr. Récemment, la marque a réussi à amasser 37 millions de dollars pour cette initiative respectueuse de l’environnement, et en seulement deux ans d’activité, elle a déjà embauché près de 40 employés au sein de son équipe.

Ce n’est pas la première fois qu’une huile de laboratoire fait son entrée sur le marché. L’huile culinaire à base d’algues de TerraVia, appelée Thrive, avait mordu la poussière et l’entreprise avait dû cesser ses activités en 2020. Pour une seule bouteille d’huile de Zero Acre Farms de 473 ml, le prix atteint 26,99 $ US, tandis qu’un litre d’huile d’olive au Canada coûte environ 12 $. Mais avec le temps, la différence risque de rétrécir.

Pendant que le prix de nos huiles végétales augmente, les nouvelles technologies avancent. Entre-temps, attendez-vous à payer davantage pour votre huile d’olive préférée. Et si le prix demeure le même, méfiez-vous !