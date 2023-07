Quand la nature me guide

Toutes les deux semaines cet été, le jardinier-maraîcher Jean-Martin Fortier nous invite à plonger dans son univers où les mains noircies témoignent des leçons et des histoires que nous livre la terre… lorsqu’on sait l’écouter.

JEAN-MARTIN FORTIER Jardinier-maraîcher

Connaissez-vous la biodynamie ?

Cette pratique agricole ancestrale repose sur des principes ésotériques et holistiques pour favoriser la fertilité des sols et la santé des plantes. La biodynamie considère la Terre comme un être vivant, un organisme pouvant être à la fois dégradé par des produits chimiques toxiques et nourri par d’autres substances bienfaisantes.

En tant que jardinier-maraîcher passionné par les méthodes biologiques, je pratique la biodynamie depuis quelques années avec enthousiasme.

À l’automne, après avoir récolté les derniers légumes de ma parcelle, je m’adonne à une tâche singulière : j’enfouis une corne de vache remplie de bouse fraîche dans le sol, à une profondeur d’environ 12 pouces. Durant tout l’hiver, cette concoction étrange reste en contact direct avec la terre nourricière et les forces mystérieuses qui en découlent.

Lorsque le printemps pointe enfin le bout de son nez, je déterre cette corne enfouie pour contempler la transformation étonnante qui s’est opérée. La bouse de vache s’est métamorphosée en une belle poudre, riche en nutriments.

Je « dynamise » ensuite cet amendement précieux dans un grand baril d’eau en créant un vortex grâce à un mouvement circulaire effectué à l’aide d’une spatule en bois. Pour cette occasion spéciale, j’invite toujours quelques amis pour les impressionner avec ma « sorcellerie ». Pendant environ 30 minutes, je brasse énergiquement la poudre dans l’eau. J’explique alors que ce processus de dynamisation permet de connecter le mélange d’eau à l’énergie du cosmos, offrant ainsi une puissance supplémentaire aux préparations.

Une fois cette préparation dynamisée, je la répands sur l’ensemble de mes jardins à l’aide d’un pulvérisateur, un outil qui permet de diffuser un liquide sous forme de fines gouttelettes. Ainsi, j’inculque dans mon jardin des milliards de micro-organismes bénéfiques.

J’explique alors à mes invités que ces précieux alliés, composés de bonnes bactéries et de microbes, se déploieront tout au long de l’été pour nourrir mes plantes en leur apportant des nutriments essentiels, contribuant ainsi à la fertilité de mes sols. J’ajoute que ma méthode tient compte de l’influence des mouvements planétaires, des cycles lunaires et des influences solaires sur la croissance et le développement des cultures.

Mon jardin devient alors un véritable réservoir de biodiversité où insectes bénéfiques, oiseaux et petits animaux trouvent leur place. Cette harmonie écologique réduit la présence de parasites et favorise le développement d’un écosystème équilibré.

C’est vraiment fascinant ! Ces pratiques nous viennent notamment de l’Autrichien Rudolf Steiner, père de l’« anthroposophie ». Ce mouvement de pensée, fondé dans les années 1910, est tourné vers la proximité avec la nature et touche autant l’éducation, la santé que l’agriculture.

Ces méthodes soulèvent des questions, et je comprends tout à fait ! Les plus pragmatiques me demandent toujours : « Et concrètement, quels sont les résultats ? Vois-tu vraiment une différence ? »

Ma réponse est toujours celle-ci : « Aucune idée ! Mais j’ai une foi aveugle dans cette pratique et je ne souhaite pas faire des essais en comparant une partie du jardin traitée avec une partie non traitée. Je veux en bénéficier pleinement pour l’ensemble de mes parcelles ! »

Une autre question qui revient souvent est : « Si cela fonctionne si bien, pourquoi plus d’agriculteurs n’utilisent-ils pas la biodynamie dans leurs champs ? Est-ce que cela fait partie de l’enseignement de base dans les écoles d’agriculture comme celle de Saint-Hyacinthe ou de l’Université Laval ? » Je réponds que malheureusement, ce n’est pas le cas, mais je pense que nous gagnerions à élargir nos horizons. Certains des plus grands vignobles d’Europe se sont tournés vers ces pratiques et plusieurs ici au Québec adoptent une approche agricole holistique, voire spirituelle, dans leur pratique.

Ainsi, aujourd’hui, je révèle l’un de mes secrets : la biodynamie. Si vous êtes amoureux de la nature et à la recherche de méthodes de rechange pour cultiver vos légumes, c’est peut-être une expérience fascinante à tenter. Sur ce, bon jardinage !