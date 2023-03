Conjuguer bénéfices avec bénéfiques

Le Québec est un terreau fertile pour les entreprises qui souhaitent élargir la portée de leur mission et ne pas la limiter à l’unique fonction de générer des profits pour le seul enrichissement de leurs actionnaires. Ces sociétés profitables qui aspirent à une plus grande exemplarité en matière de gouvernance et d’environnement sont de plus en plus nombreuses, pour le plus grand bien de tous.