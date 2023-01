Armez-vous de patience, malgré la pénurie de main-d’œuvre, la recherche d’emploi pourrait vous demander du temps.

En pleine recherche d’emploi, vous avez déjà envoyé plusieurs candidatures, mais êtes resté sans réponse malgré votre profil intéressant et convoité. Vous êtes surpris et inquiet de ce silence. Pourtant, la pénurie de main-d’œuvre vous a donné l’impression que la recherche d’un nouveau défi professionnel serait facilitée. Le doute s’installe et vous commencez à vous demander ce qui cloche.

Quantité de postes intéressants et spécialisés sont à pourvoir, il suffit de fouiller sur les moteurs de recherche d’offres d’emploi pour le constater. Ce manque criant de main-d’œuvre peut vous donner la fausse impression que votre recherche d’emploi sera plus facile. Considérant la situation actuelle, il serait logique d’imaginer que vous serez accueilli à bras ouverts et rapidement. Ce n’est pas nécessairement le cas.

Une multitude de raisons expliquent cette situation. Parmi celles-ci, bien que beaucoup d’emplois soient disponibles, il y a également de nombreux chercheurs d’emploi. Vous le savez, les employés s’autorisent beaucoup plus de mouvements professionnels qu’avant, ce qui augmente la compétition à l’embauche. Le phénomène récemment exposé de la grande démission a également contribué à l’augmentation des chercheurs d’emploi. Aussi, bien que de nombreux emplois soient affichés, il est fréquent que les recruteurs aient déjà un candidat en tête, les dés sont donc souvent pipés sans que vous n’ayez aucun moyen de le savoir.

La période ingrate de la recherche

Indépendamment de votre profil professionnel, la recherche d’emploi se trouve dans la catégorie des tâches ingrates et exigeantes. Vous investirez beaucoup d’énergie et d’efforts pour parfois vous retrouver sans résultat concluant ou même avec une absence totale de réponse. Cette situation peut rapidement devenir frustrante et vous faire douter de vos méthodes ou de votre profil.

L’absence d’informations concernant des refus augmente ce sentiment de doute. Plusieurs éléments restent indépendants de votre volonté durant vos recherches. Notamment, les autres candidats qui auront aussi postulé pour les emplois convoités et les préférences subjectives des recruteurs. Gardez en tête que durant cette période, la majorité des candidats vivent des sentiments de doute et d’impatience.

Quoi faire en cas d’absence de réponse ?

Il est tout de même essentiel de d’abord vous assurer que vos outils de recherche d’emploi tels que votre CV, votre lettre de présentation et votre profil sur les réseaux sociaux professionnels sont appropriés. Validez-les auprès de votre entourage et de professionnels du développement de carrière afin d’obtenir des rétroactions constructives et, idéalement, objectives. Aussi, gardez en tête que vous devriez avoir en général au minimum 50 % des compétences requises pour espérer avoir un retour sur votre candidature.

En l’absence de réponse positive, il serait naturel de simplement consacrer une plus grande quantité de temps à votre recherche. Attention de ne pas devenir contreproductif en vous épuisant ou en vous lassant de votre recherche d’emploi. Accordez-vous des moments de repos, surtout si vous rencontrez des difficultés.

Il est préférable de varier vos stratégies de recherche plutôt que d’investir des jours entiers à envoyer des candidatures à tout vent. Vous aurez davantage de résultats en ciblant vos actions. Les méthodes pour atteindre votre objectif professionnel varieront en fonction du contexte du domaine que vous convoitez. Par exemple, la taille de l’entreprise, le type d’employeur et la culture du domaine influenceront les meilleures approches pour proposer votre candidature. Informez-vous des meilleurs moyens associés à votre domaine afin d’investir vos efforts aux bons endroits.

Il est utile de se rappeler que dans toutes les recherches d’emploi, votre réseau demeure un de vos meilleurs alliés, et ce, sur deux plans. Investissez de l’énergie afin d’être mis en contact avec des personnes des milieux convoités. Les gestionnaires et les employés peuvent vous donner un très grand coup de pouce afin d’être mis en valeur. Aussi, n’hésitez pas à demander du soutien et du réconfort lors des journées où l’absence de réponse sera plus lourde.

Conservez votre confiance

Votre travail le plus important durant votre période de recherche d’emploi sera de maintenir votre motivation. Votre confiance vous permettra de persévérer et également de maintenir le cap en cas de refus : vous en êtes le gardien. Concentrez-vous sur les éléments que vous pouvez maîtriser afin d’évaluer si vous êtes sur la bonne voie. Modulez vos attentes, votre temps de recherche ne témoigne pas de votre valeur sur le marché du travail.