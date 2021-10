Chroniques

Bell Textron maintient le cap

Trente-cinq ans après l’inauguration officielle de son usine de Mirabel et la livraison de plus de 5600 hélicoptères commerciaux à des clients du monde entier, Bell Textron Canada poursuit sur le bord de l’autoroute 15 son petit bonhomme de chemin, sans faire de vagues, mais en s’activant à rendre de plus en verte l’élévation verticale et la propulsion de ses appareils.