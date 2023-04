Action SST et Équipe SST s’associent pour devenir la plus grande entreprise de services-conseils en santé et sécurité dans le domaine de la construction au Québec.

Deux concurrents en santé et sécurité sur les chantiers de construction ont décidé d’unir leurs forces. Action SST et Équipe SST s’associent pour devenir la plus grande entreprise de services-conseils dans le domaine.

À l’annonce de la fusion mercredi, les employés d’Action SST et d’Équipe SST ont accueilli la nouvelle avec surprise. « On est deux concurrents de longue date et leaders du domaine, alors on se regardait avec des yeux intéressés quand l’autre entreprise était choisie à notre place », raconte au téléphone Stéphane Dion, actionnaire et PDG d’Action SST, située à Lévis.

« Les employés ont été surpris, et ensuite ils ont dit : “Wow, on va faire quelque chose de grand” », renchérit au téléphone François Simard, fondateur d’Équipe SST, située à Saguenay.

Les deux entreprises offrent des services-conseils dans le domaine de la prévention en santé et sécurité au travail partout au Québec dans la construction et l’industriel lourd. Leurs agents de prévention accrédités, conseillers SST et infirmiers sont présents actuellement dans les alumineries, les usines, chez les grands acteurs du secteur minier et sur d’importants chantiers routiers et de construction.

Stéphane Dion et François Simard se sont rencontrés lors de discussions au sujet du projet de loi 59 qui a fait grand bruit en 2020-2021 et qui a mené à la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail.

« J’ai développé des atomes crochus avec François et j’ai appris avec le temps que c’était réciproque, relate Stéphane Dion. Ç’a connecté dans notre façon de voir la santé sécurité, de gérer nos entreprises, de voir le marché et sur le plan humain aussi. On a eu du fun et on s’appréciait. »

« Nos entreprises partageaient les mêmes valeurs à propos du développement de la santé sécurité, la même volonté de faire avancer les choses. On tient à ce qu’il y ait moins d’accidents au Québec et que les chantiers de construction soient plus sûrs », relate à son tour François Simard qui rappelle les enjeux.

Un accident toutes les six minutes

Selon la CNESST, un accident de travail survient toutes les six minutes au Québec, causant la mort de 200 travailleurs chaque année.

C’est Stéphane Dion qui a fait les premiers pas et François Simard a accepté la proposition.

« Quand j’ai démarré Équipe SST il y a 11 ans, j’avais un rêve, c’est d’avoir une entreprise qui a de l’impact », raconte François Simard. En s’associant avec Action SST, active depuis 25 ans, il a le sentiment d’atteindre son but en devenant « une entreprise incontournable » au Québec dans la santé sécurité.

Action SST devient donc actionnaire majoritaire d’Équipe SST. Le montant de la transaction n’a pas été révélé. Au cours des prochains mois, les deux entreprises poursuivront chacune leurs activités en conservant leur nom respectif. Le fait d’unifier les 150 experts dans une même organisation permettra un meilleur déploiement des ressources pour les clients qui exploitent des chantiers complexes, expliquent les deux hommes.

Cette union aura aussi une force d’attraction pour les talents, soutiennent-ils. « La pertinence de l’entreprise dans l’industrie fait en sorte que les meilleures ressources vont venir travailler avec nous », assure François Simard, qui cherche une quarantaine de nouveaux employés. En étant présente sur plusieurs chantiers à travers le Québec, l’entreprise assure une stabilité et une meilleure qualité de vie aux experts du domaine, conclut-il.