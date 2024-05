Chaque dimanche, nous braquons les projecteurs sur des éléments de l’actualité financière et boursière qui peuvent être utiles à l’investisseur, mais qui pourraient être passés sous le radar

Un membre de la haute direction de Dollarama vient de vendre pour 7 millions de dollars d’actions du détaillant montréalais d’articles au rabais.

Le grand responsable de l’importation des produits, Jeff Robillard, a vendu le 26 avril un bloc de 60 700 actions au prix unitaire de 116,30 $.

Le chef de la direction informatique de l’organisation, Nicolas Hien, a de son côté utilisé des options pour réaliser un gain brut de 864 000 $ le 24 avril. Il a levé 9500 options au prix d’exercice de 23,68 $ pour ensuite vendre les titres au prix de 114,62 $. L’action de Dollarama a touché vendredi un sommet historique à la Bourse.

Bombardier a gagné l’appui de la CIBC en milieu de semaine après la tenue de la journée pour les investisseurs du constructeur montréalais de jets d’affaires. L’analyste Kevin Chiang estime que le modèle d’affaires devient plus prévisible après la présentation de plans visant à continuer à augmenter les revenus provenant des activités de service après-vente (soutien et entretien), du secteur de la défense, et du créneau du rajeunissement et de la revente d’appareils d’occasion. « Ces revenus dégagent des marges plus élevées », dit-il.

Bombardier semble aussi avoir dissipé bien des inquiétudes cette semaine quant à la possibilité de développer un nouvel avion à partir d’une page blanche (clean sheet design). « Il est maintenant clair que Bombardier n’annoncera pas de nouveaux programmes d’investissement de plusieurs milliards de dollars, ce qui était l’une des principales préoccupations ayant pesé sur le titre ces dernières années », souligne l’analyste Benoit Poirier, de Desjardins.

CGI a désormais la TD de son côté. L’analyste Daniel Chan recommande depuis jeudi l’achat de l’action du fournisseur montréalais de services informatiques. Jugeant que le sentiment de prudence est maintenant escompté dans le cours boursier avec le récent repli du titre et compte tenu du potentiel lié à d’éventuelles acquisitions, il croit le moment propice pour bâtir une position.

Un autre fondateur de Couche-Tard a vendu en avril des blocs d’actions de la chaîne de dépanneurs de Laval. Richard Fortin a vendu pour un peu plus de 11 millions de dollars d’actions entre le 22 et le 24 avril. Il a ainsi liquidé 150 000 actions en trois séances. Réal Plourde avait vendu le 18 avril pour un peu plus de 1,1 million de dollars d’actions en aliénant 15 000 actions, une transaction réalisée dans un compte de la fondation qui porte son nom et celui de son épouse.

Groupe ADF a été le grand gagnant d’avril à la Bourse de Toronto chez les titres québécois. L’action du fabricant de superstructures en acier de Terrebonne s’est appréciée de 59 % durant le mois. PyroGenèse (+30 %) et Marché Goodfood (+26 %) ont aussi connu un bon mois. À l’opposé, Lion (-37 %), Theratechnologies (-21 %) et Coveo (-18 %) ont traversé un mois difficile. Au NASDAQ, Repare Thérapeutique (-34 %) et LeddarTech (-20 %) sont deux autres titres québécois ayant enregistré de fortes baisses en avril.

L’action de Lion a glissé à moins de 1 $ US à la Bourse de New York pour la première fois le 18 avril. Depuis, elle a clôturé toutes les séances à moins de 1 $ US sauf celle de vendredi. Si la moyenne du prix de clôture des actions sur 30 jours ouvrables consécutifs devait être inférieure à 1 $ US, Lion pourrait recevoir un avis de non-respect des règles d’inscription. Le constructeur de camions et d’autobus électriques de Saint-Jérôme disposerait alors de six mois pour se conformer à nouveau à l’exigence relative au prix minimum de l’action afin de maintenir la cotation à New York. Un regroupement d’actions serait alors une façon de remédier à une telle situation.

L’humoriste québécois Jay Du Temple est désormais actionnaire de Guru. L’entreprise montréalaise de boissons énergisantes biologiques a annoncé mardi que l’ex-animateur d’Occupation double devient ambassadeur de la marque Guru. Ce partenariat prévoit sa participation aux campagnes de marketing de Guru, ainsi que sur les réseaux sociaux et les projets de création mutuels pour le Québec. Les détails de l’entente et de sa rémunération demeurent confidentiels, mais la direction confirme qu’il a acheté des actions. Il fait notamment partie de la campagne de lancement de la gamme zéro sucre de Guru ce printemps.

Les titres québécois de Bombardier et de Dollarama ont touché cette semaine un sommet des 52 dernières semaines à la Bourse de Toronto.

En revanche, ceux de Pages Jaunes et de D-Box ont glissé cette semaine à un creux des 52 dernières semaines.