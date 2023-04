Transition électrique

Stellantis propose un plan de départs volontaires aux É.-U. et au Canada

(New York) Le constructeur automobile Stellantis a indiqué mercredi qu’il allait proposer un plan de départs volontaires à certains de ses salariés aux États-Unis et au Canada, dans le but de réduire ses coûts et de financer sa transition vers l’électrique.