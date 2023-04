Le gouvernement Trudeau a annoncé dimanche qu’il suspend « temporairement » ses opérations au Soudan, jugeant que la situation s’y est « rapidement détériorée », alors que les combats meurtriers entre armée et paramilitaires font rage depuis plus d’une semaine dans ce pays d’Afrique du Nord-Est.

« Nous avons pris la décision de suspendre temporairement nos opérations au Soudan. Nos diplomates sont en sécurité et travaillent de l’extérieur du pays. Nous demeurons en contact avec les Canadiens touchés par cette crise et leur fournissons des informations et des conseils », a indiqué en matinée la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly. Elle avait déjà annoncé vendredi l’envoi d’équipes à Djibouti, le pays voisin, en plus d’avoir suspendu les activités en personnes de l’ambassade du Canada à Khartoum.

Dans un communiqué, Affaires mondiales Canada précise que la situation au Soudan rend dorénavant « impossible d’assurer la sécurité de notre personnel à Khartoum ».

Parce que « la situation au Soudan s’est rapidement détériorée, rendant impossible d’assurer la sécurité de notre personnel à Khartoum », le personnel diplomatique canadien « travaillera temporairement à partir d’un endroit sécuritaire à l’extérieur du pays », affirme-t-on. Les diplomates « continueront leur collaboration avec le gouvernement du Soudan, les pays voisins ainsi qu’avec des gouvernements aux valeurs similaires et la communauté internationale, persiste le ministère.

Selon des témoignages recueillis par l’Agence France-Presse, des tirs et des explosions ont encore secoué dimanche la capitale et ses banlieues, survolées par des avions de combat. Depuis le 15 avril, les deux généraux au pouvoir, Mohammed Hamdan Dagalo des Forces de soutien rapide et Abdel-Fattah Burhan de l’Armée soudanaise, se sont lancés dans une guerre sans merci.

Les violences, principalement à Khartoum et au Darfour (Ouest), ont fait selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) plus de 420 morts et 3700 blessés. Des dizaines de milliers de personnes vers d’autres États du Soudan, ou vers le Tchad et l’Égypte, ont déjà été déplacées.

PHOTO AGENCE FRANCE-PRESSE Cet édifice a été endommagé lors de combats entre les clans des deux généraux rivaux.

« Cessez-le-feu immédiat »

Ottawa exhorte toutes les parties « à accepter un cessez-le-feu immédiat et à participer à des efforts de médiation soutenus par des partenaires régionaux qui encouragent le dialogue pacifique ». Le gouvernement Trudeau réitère d’ailleurs qu’il « demeure déterminé à appuyer le peuple soudanais dans leur désir d’assurer un futur démocratique et une transition pacifique avec un gouvernement dirigé par des civils ».

L’ambassade du Canada ne reprendra ses activités à Khartoum que lorsque « la situation sécuritaire au Soudan permettra de garantir un service approprié et une sécurité adéquate à notre personnel ».

Malgré le départ des diplomates, du personnel a été « recruté sur place » afin de surveiller la situation et offrir des services consulaires « limités ». Ottawa dit examiner « toutes les options » pour soutenir ces employés « essentiels ». Idem pour les Canadiens qui se trouvent toujours au Soudan présentement.

D’ailleurs, aux Canadiens qui auraient besoin d’une assistance consulaire — on compterait environ 1500 Canadiens au Soudan présentement — le gouvernement conseille de contacter le Centre de veille et d’urgence d’Affaires mondiales Canada. Cinq options s’offrent à vous : par téléphone au +1613-996-8885, par message texte au +1 613-686-3658, par WhatsApp au +1 613-909-8881, par Telegram à « Urgence Canada à l’étranger, ou par courriel à sos@international.gc.ca. Il est aussi recommandé de s’inscrire au registre des Canadiens à l’étranger au voyage.gc.ca, afin d’avoir toutes les dernières mises à jour.

Washington a lancé le bal

C’est le président américain Joe Biden qui avait d’abord annoncé samedi soir tard que l’armée avait « mené une opération pour extraire le personnel du gouvernement américain de Khartoum ».

Selon un haut responsable du département d’État, John Bass, quelque 100 soldats des opérations spéciales américaines ont participé à l’évacuation d’un « peu moins d’une centaine » de personnes, dont plusieurs diplomates étrangers, au moyen d’une opération héliportée. Une évacuation des autres ressortissants américains, qui seraient plusieurs centaines, n’est pas prévue « pour le moment ».

Sur le Vieux-Continent, l’Union européenne affirme multiplier les contacts pour évacuer par voie terrestre ses quelque 1500 ressortissants pris dans les combats à Khartoum. Outre l’Union, sept pays-membres, la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, les Pays-Bas, la Grèce et la République tchèque, ont des représentations dans la capitale soudanaise.

La France a annoncé dimanche avoir commencé une « opération d’évacuation rapide » de ses ressortissants et de son personnel diplomatique. L’Italie, elle, travaille à « une fenêtre d’opportunité pour partir de Khartoum, qui pourrait avoir lieu » dimanche. Les Pays-Bas ont aussi déclaré dimanche participer à l’opération d’évacuation internationale.

Berlin, de son côté, a annulé une tentative d’évacuation mercredi. Trois avions militaires, qui auraient transporté environ 150 citoyens allemands, se sont dirigés vers le pays mais ont été contraints de faire demi-tour, selon l’hebdomadaire allemand Der Spiegel.

Au Moyen-Orient, l’Arabie saoudite a également évacué samedi 91 Saoudiens ainsi qu’une soixantaine de ressortissants de 12 autres pays en direction de Jeddah, sur la mer Rouge. La Jordanie a aussi déclaré samedi avoir commencé l’évacuation d’environ 300 de ses ressortissants.

L’Irak a annoncé dimanche l’évacuation de 14 Irakiens de Khartoum « vers un site sécurisé de Port Soudan », assurant que les efforts se poursuivent pour évacuer ceux qui restent, tandis que le Liban a déclaré que 60 de ses ressortissants avaient également quitté Khartoum par la route.

En Turquie, l’évacuation des quelque 600 ressortissants a commencé dimanche depuis deux quartiers de Khartoum et de Wad Madani, à 200 kilomètres au sud. Plusieurs autres pays se préparaient dimanche à évacuer leurs ressortissants, notamment la Corée du Sud et le Japon, en déployant des forces dans des pays voisins. Le Royaume-Uni a exhorté les ressortissants britanniques à enregistrer leur présence.

